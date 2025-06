भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच से पहले सबकी नजर इस बात पर है कि टीम इंडिया की अंतिम 11 खिलाड़ी कौन होंगे? खासकर रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद बल्लेबाजी क्रम को लेकर काफी चर्चा हो रही है.

इस बीच पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने लीड्स टेस्ट के ल‍िए अपनी पसंदीदा प्लेइंग इलेवन बताई है. लेकिन उन्होंने इस प्लेइंग 11 में नीतीश रेड्डी को जगह नहीं दी, जिसने MCG (मेलबर्न) में शानदार प्रदर्शन किया था. इसके अलावा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को भी नजरअंदाज किया गया है.

अब टीम की कप्तानी शुभमन गिल के हाथ में है, जबकि सबसे सीनियर खिलाड़ी के रूप में केएल राहुल होंगे. शुभमन गिल पर अब खुद को साबित करने का दबाव होगा क्योंकि SENA देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में उनका रिकॉर्ड बहुत खास नहीं रहा है. टीम में यशस्वी जायसवाल भी हैं, जो पहली बार सीनियर टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर हैं. उनके अलावा करुण नायर को भी टीम में शामिल किया गया है, जिन्होंने आखिरी बार टेस्ट 2017 में खेला था.

वसीम जाफर की पसंदीदा प्लेइंग इलेवन

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने अपनी पसंदीदा भारतीय टीम चुनी है. उनके अनुसार ओपनिंग यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल करेंगे. नंबर 3 को लेकर वह तय नहीं हैं. उनके दो विकल्प हैं. IPL 2025 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले डेब्यूटेंट साई सुदर्शन और अनुभवी घरेलू खिलाड़ी अभिमन्यु ईश्वरन हैं. नंबर 4 पर कप्तान शुभमन गिल को रखा गया है.

My India XI for First Test:



1. Jaiswal

2. KL

3. Easwaran/Sai

4. Gill

5. Pant

6. Nair

7. Jadeja

8. Shardul/Kuldeep

9. Prasiddh

10. Bumrah

11. Siraj



What's yours? #ENGvIND