वनडे में पास, टेस्ट में बुरी तरह फेल... टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का रिपोर्ट कार्ड

साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को उसके घर में दो मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से हराई है. इससे पहले न्यूजीलैंड ने भी भारत को उसके घर में 3-0 से क्लीन स्विप किया था. भारतीय टेस्ट टीम का ये बुरा हाल ऐसे वक्त में शुरू हुआ है जब गौतम गंभीर ने राहुल द्रविड़ की जगह भारत के मुख्य कोच के रूप में कार्यभार संभाला है, और अब वह तीनों प्रारूपों में भारतीय टीम का हिस्सा हैं. आइए एक कोच के रूप में गंभीर का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं...
गौतम गंभीर के कोचिंग रिकॉर्ड का विश्लेषण व्हाइट-बॉल और रेड-बॉल दोनों प्रारूपों में अलग-अलग किया जा सकता है. पूर्व भारतीय बल्लेबाज़ का व्हाइट-बॉल क्रिकेट में कोच के रूप में रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है, लेकिन टेस्ट में उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा है.
गौतम गंभीर का वनडे (ODI) कोचिंग रिकॉर्ड
वनडे में उनकी शुरुआत आदर्श नहीं रही. भारत अपने घरेलू मैदान पर श्रीलंका से 2-0 से हार गया, जबकि एक मैच टाई रहा. इसके बाद उन्होंने लगातार 8 मैच जीते, जिनमें चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 भी शामिल है. वनडे के कुल 14 मैचों में गंभीर ने 9 मैच जीते, 4 हारे और 1 मैच टाई रहा, जिससे उनकी जीत प्रतिशत 64.28 है.
गौतम गंभीर का टी20 (T20I) कोचिंग रिकॉर्ड
गंभीर ने अपने कार्यकाल की शुरुआत श्रीलंका में की, जो रोहित शर्मा और विराट कोहली की टी20 से संन्यास के बाद पहली टी20 श्रृंखला थी. अपने पहले असाइनमेंट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और भारत ने तीनों मैच जीते. अगले 19 मैचों में गंभीर की टीम सिर्फ 2 मैच हारी. कुल 22 मैचों में 20 जीत और 2 हार के साथ उनकी जीत प्रतिशत 90.90 रही.
यह भी पढ़ें: ऑलराउंडर का चक्कर, बार-बार बदलाव… रोहित-कोहली रिटायर, साउथ अफ्रीका से सीरीज हार पर दिग्गजों ने गौतम गंभीर को घेरा
लेकिन टेस्ट का रिकॉर्ड बेहद खराब
टेस्ट कोच के रूप में गंभीर का रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है. भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर क्लीन स्वीप झेलना पड़ा. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारत तीनों मैच हार गया. इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई, और फिर भारत ने वेस्टइंडीज़ को घर में हराया. लेकिन उसके बाद फिर से एक शर्मनाक हार मिली जब भारत दक्षिण अफ्रीका से घर में 0-2 से हार गया.
कुल 19 मैचों में 7 जीत, 10 हार और 2 ड्रॉ के साथ उनकी जीत प्रतिशत 36.84 रही.
यह भी पढ़ें: 'मेरा फ्यूचर BCCI के हवाले, लेकिन...', साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में 0-2 से करारी हार के बाद बोले गौतम गंभीर
बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया अब विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप की प्वाइंट्स टेबल में पांचवें पायदान पर खिसक गई है. यानी की पाकिस्तान से भी पीछे. इससे एक बार फिर भारत के डब्लूटीसी फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लग सकता है.