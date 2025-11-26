'मेरा फ्यूचर BCCI के हवाले, लेकिन...', साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में 0-2 से करारी हार के बाद बोले गौतम गंभीर

गुवाहाटी टेस्ट में बुधवार (26 नवंबर) को भारत को साउथ अफ्रीका से टेस्ट क्रिकेट में 408 रनों की हार मिली, जो उसकी रनों लिहाज से सबसे बड़ी टेस्ट हार रही. इस हार के साथ भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका से घरेलू सीरीज में 0-2 से व्हाइटवॉश झेलना पड़ा और 25 साल बाद घर में ही प्रोटियाज टीम से सीरीज में हार भी झेलनी पड़ी.
पिछले साल न्यूजीलैंड से 0-3 से हार के बाद यह भारतीय टीम का घरेलू सीरीज में दूसरा व्हाइटवॉश रहा. इस हार के बाद गौतम गंभीर के बतौर हेड कोच प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हैं.
अफ्रीकी टीम से मिली हार के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने बुधवार (26 नवंबर) को बेहद निराश नजर आए. उन्होंने कहा अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में व्हाइटवॉश के बाद उनके भविष्य का फैसला बीसीसीआई को करना है. हालांकि उन्होंने यह भी याद दिलाया कि उनके कार्यकाल में टीम ने कई बड़ी सफलताएं हासिल की हैं.
गंभीर गुवाहाटी में 408 रन से मिली करारी हार के बाद मीडिया से बात कर रहे थे. गंभीर ने कहा- मेरे भविष्य का फैसला बीसीसीआई करेगा, लेकिन मैं वही व्यक्ति हूं जिसने आपको इंग्लैंड में नतीजे दिलाए और चैम्पियंस ट्रॉफी जिताई. दरअसल, गंभीर इस साल इंग्लैंड में मिली 2-2 की ड्रॉ सीरीज और चैम्पियंस ट्रॉफी खिताब का जिक्र कर रहे थे.
उन्होंने स्वीकार किया, “जिम्मेदारी सबकी है, और शुरुआत मुझसे होती है. हमें बेहतर खेलना होगा, 95/1 से 122/7 होना स्वीकार्य नहीं है, आप न किसी खिलाड़ी को दोष दे सकते हैं, न किसी शॉट को, गलती सबकी है, मैंने कभी किसी को व्यक्तिगत रूप से दोष नहीं दिया और आगे भी नहीं दूंगा,
गंभीर के कार्यकाल में भारत ने 18 में से 10 टेस्ट मैच गंवाए हैं, जिनमें घर में न्यूजीलैंड और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो बार व्हाइटवॉश शामिल हैं. गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका से मिली हार भारत की टेस्ट में सबसे बड़ी रन से हार रही.
हाल ही में गंभीर टीम में लगातार बदलाव करने और टेस्ट क्रिकेट में स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों की बजाय ज्यादा ऑलराउंडर्स पर जोर देने को लेकर आलोचना का सामना कर रहे हैं.