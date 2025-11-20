53 साल बाद बना अनचाहा रिकॉर्ड, अब क्लीन स्वीप का खतरा… गुवाहाटी टेस्ट में होगी गौतम गंभीर की कोचिंग की अग्नि परीक्षा

भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-1 से पिछड़ चुकी है. टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया था, जिसमें भारत को 30 रनों से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी. भारतीय टीम उस मुकाबले में 124 रनों के टारगेट का भी सफलतापूर्वक पीछा नहीं कर पाई थी. भारत मैच की चौथी पारी में 93 रनों पर सिमट गया था. साइमन हार्मर की फिरकी ने भारतीय बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए थे. हार्मर ने 8 विकेट झटके थे और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था.

और पढ़ें

अब दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है. गुवाहाटी में होने वाला ये दूसरा टेस्ट भारत के लिए 'करो या मरो' जैसा है. भारतीय टीम इस मैच में हर हाल में जीत हासिल करना चाहेगी. यदि मुकाबला ड्रॉ पर भी छूटता है तो वो सीरीज गंवा देगी. भारतीय टीम को सीरीज बराबर पर खत्म कराने के लिए ये मैच जीतना ही होगा.

अगर टीम इंडिया गुवाहाटी टेस्ट मैच भी हार जाती है, तो यह घर में भारतीय टीम की तीसरी क्लीन स्वीप हार होगी. साथ ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरी बार ऐसा होगा. साउथ अफ्रीका ने साल 2000 में दो मैचों की ही सीरीज में भारत को 2-0 से हराया था. पिछले साल न्यूजीलैंड ने भी भारतीय जमीन पर टेस्ट सीरीज में 3-0 से जीत हासिल की थी. तब टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ही थे. अब गंभीर की ही कोचिंग में भारतीय टीम इस अनचाही उपलब्धि से बचना चाहेगी.

Advertisement

53 साल बाद भारत ने बनाया ये रिकॉर्ड

कोलकाता टेस्ट मैच में हार के साथ ही भारतीय टीम एक शर्मनाक उपलब्धि हासिल कर चुकी है. देख जाए तो भारतीय टीम ने 53 साल बाद अपने घर में 6 में से 4 टेस्ट मैच गंवाए हैं. इससे पहले ऐसा बुरा समय 1969–72 के दौरान आया था. भारतीय टीम ने घरेलू जमीन पर इतनी हार तब झेली थी, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीम्स भारत दौरे पर आई थीं. ठीक उसी तरह हालिया समय में भी टीम इंडिया घर में लगातार जूझती दिख रही है.

गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद भारतीय टीम का टेस्ट में प्रदर्शन चिंताजनक रहा है. उनकी कोचिंग में भारतीय टीम ने क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में 18 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उसे 7 में जीत मिली, जबकि 9 टेस्ट मैचों में हार का सामना करना पड़ा. दो मुकाबले ड्रॉ पर छूटे. टी20 वर्ल्ड कप 2024 की समाप्ति के बाद गंभीर ने भारतीय टीम के हेड कोच के तौर पर राहुल द्रविड़ की जगह ली थी. गंभीर के अंडर भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 की आसान जीत हासिल की थी. लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड ने भारत को 0-3 से टेस्ट सीरीज हरा दिया, जो गंभीर के कोचिंग करियर का सबसे बड़ा सेटबैक रहा.

Advertisement

फिर ऑस्ट्रेलिया दौरे की बारी आई, जहां गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम 1-3 से टेस्ट सीरीज हार गई. इसके उपरांत इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया ने 2-2 से टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराई. वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया ने अपने घर पर बेजोड़ प्रदर्शन करते हुए 2-0 से क्लीन स्वीप जीत जरूर हासिल की, मगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की हार ने फिर वही पुराने सवाल खड़े कर दिए हैं.

---- समाप्त ----