India vs Pakistan T20 World Cup: दिवाली से पहले पाकिस्तानी पटाखा फुस्स करने की तैयारी में टीम इंडिया, स्पेशल ट्रेनिंग शुरू

India vs Pakistan T20 World Cup 2022: भारतीय क्रिकेट टीम ने अब अपने असली टी20 वर्ल्ड कप 2022 मिशन की तैयारी शुरू कर दी है. भारतीय टीम ने इससे पहले वॉर्म-अप मैच खेले थे. मगर अब टीम को वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला दिपावली से ठीक एक दिन पहले यानी 23 अक्टूबर को खेलना है.

टीम इंडिया का यह मैच पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में खेला जाएगा. भारतीय टीम दिवाली से ठीक पहले पाकिस्तानी पटाखा फुस्स करने की तैयारी में है. साथ ही एशिया कप के तहत खेले गए पिछले मुकाबले में मिली हार का बदला भी लेना चाहेगी. इसके लिए भारतीय टीम ने अपनी खास तैयारियां भी शुरू कर दी हैं.

बीसीसीआई ने शेयर किया ट्रेनिंग सेशन का फोटो

हाल ही में टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वॉर्म-अप मैच जीता था. जबकि इसी मैदान पर दूसरा वॉर्म-अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ होना था, जो बारिश के कारण रद्द हो गया. अब टीम इंडिया अपने पहले मुकाबले के लिए मेलबर्न पहुंच गई है. यहां आते ही टीम ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पहुंचकर खास तैयारी शुरू कर दी है.

भारयीय टीम ने पहला ट्रेनिंग सेशन शुरू करते हुए जमकर पसीना बहाया. इसकी फोटो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी शेयर की है. साथ ही पोस्ट में लिखा, 'भारत-पाकिस्तान मैच से पहले टीम अपने पहले ट्रेनिंग सेशन के लिए एमएसएजी पहुंची.'

रविवार को होना है भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेल जा रहे टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर से हो गया है. फिलहाल क्वालिफाइंग मुकाबले खेले जा रहे हैं. टीम इंडिया को अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ ही खेलना है. यह मुकाबला दीपावली से ठीक एक दिन पहले खेला जाएगा.

We're here at the MCG for our first training session ahead of #INDvPAK pic.twitter.com/S7QRQ8G21K