T20 World Cup Semifinal Teams: बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तान सेमीफाइनल में, चारों टीमें तय, जानें कौन-किससे भिड़ेगा

T20 World Cup Semifinal Teams: टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल के लिए चारों टीमें तय हो गई हैं. रविवार को खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मात देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. ग्रुप-2 से भारत और पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया है, जबकि ग्रुप-1 से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं. यानी अब टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के प्लेऑफ मुकाबलों के लिए स्टेज पूरी तरह तैयार है.

पाकिस्तान ने रविवार को खेले गए मैच में बांग्लादेश पर 5 विकेट से जीत दर्ज की है. वह अब ग्रुप-2 का टॉपर बन गया है, यानी उसने भारत को भी पछाड़ दिया है. टीम इंडिया को अगर ग्रुप-2 में टॉप करना है तो उसे जिम्बाब्वे को हराना ही होगा.

ग्रुप-2 को देखें तो पाकिस्तान ने पांच मैच में 3 जीत, 2 हार हासिल की हैं और 6 प्वाइंट के साथ वह सेमीफाइनल में पहुंच गया है. भारत-जिम्बाब्वे मैच से पहले टीम इंडिया का नेट-रनरेट पाकिस्तान से कम है, ऐसे में पाकिस्तान ग्रुप-2 के टॉप पर पहुंच गया है.



सेमीफाइनल में पहुंची हैं ये टीमें

• ग्रुप-1: न्यूजीलैंड, इंग्लैंड

• ग्रुप-2: भारत, पाकिस्तान

कब और किसके बीच में खेले जाएंगे सेमीफाइनल मैच?

(अगर भारत जिम्बाब्वे को हरा दे तो...)

• न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान- 9 नवंबर, सिडनी (दोपहर 1.30 बजे)

• भारत बनाम इंग्लैंड- 10 नवंबर, एडिलेड (दोपहर 1.30 बजे)

(अगर जिम्बाब्वे भारत को हरा दे तो...)

• न्यूजीलैंड बनाम भारत- 9 नवंबर, सिडनी (दोपहर 1.30 बजे)

• पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड- 10 नवंबर, एडिलेड (दोपहर 1.30 बजे)

