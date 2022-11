India vs Pakistan Final T20 World Cup: भारत-पाकिस्तान का‌ फाइनल पक्का? ये दो मैच तय कर देंगे पूरा समीकरण

India vs Pakistan Final T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 से फैन्स के लिए एक शानदार खबर सामने आ रही है. उन्हें अब टूर्नामेंट में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच देखने को मिल सकता है. इसका आधा रास्ता नीदरलैंड्स के खिलाफ साउथ अफ्रीका की हार ने तय कर दिया है.

दरअसल, रविवार (6 नवंबर) को सुबह सबसे पहले नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के बीच एडिलेड में मैच खेला गया. इसमें अफ्रीकी टीम को 13 रनों से करारी शिकस्त मिली. इसी के साथ भारतीय टीम की सेमीफाइनल में जगह पक्की हो गई है. भारत का आखिरी मैच आज ही जिम्बाब्वे के खिलाफ मेलबर्न में होना है. इसमें भारत हार भी जाए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

सेमीफाइनल की चौथी टीम कौन पाकिस्तान या बांग्लादेश?

अफ्रीका की हार के साथ ही भारतीय टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई है. मगर अब ग्रुप-2 से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम कौन होगी? इसका फैसला कुछ देर बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के बाद हो जाएगा. इस मैच में जो भी टीम जीत दर्ज करेगी, वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. यानि साउथ अफ्रीका की हार के साथ ही ग्रुप-2 का पूरा समीकरण ही बदल गया है.

कैसे फाइनल में देखने को मिल सकती है भारत-पाकिस्तान जंग?

अब तक के समीकरण के लिहाज से टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में तीन टीमों ने जगह पक्की कर ली है. यह ग्रुप-1 से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड हैं. जबकि ग्रुप-2 से भारतीय टीम है. इसी के साथ अब चौथी टीम पाकिस्तान या बांग्लादेश हो सकती है. यदि पाकिस्तान टीम अपनी जगह पक्की करती है, तो फिर फाइनल में भारत के साथ उसके मुकाबले की उम्मीदें काफी ज्यादा हो जाएंगी.

यानि अब पाकिस्तान को फाइनल में भारत से टकराने के लिए कुल दो मैच जीतने होंगे. पहला ग्रुप मैच बांग्लादेश के खिलाफ है. यदि यहां जीतते हैं तो फिर सेमीफाइनल भी जीतना होगा.

