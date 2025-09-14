मैच खत्म होने के बाद इंतजार करती रही पाक टीम, भारतीय प्लेयर्स ने बंद कर दिया ड्रेसिंग रूम का गेट, नहीं मिलाए हाथ

IND vs PAK: एशिया कप 2025 के महामुकाबले में रविवार को टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी. इस मुकाबले में शुरू से ही दोनों टीमों के बीच तल्खी देखने को मिली. टॉस के वक्त भी सूर्या ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से नजरें तक नहीं मिलाई और न ही हाथ मिलाया. ये सिलसिला पूरे मैच चलता रहा. लोगों को उम्मीद थी की मैच के बाद दोनों देश के खिलाड़ी औपचारिक रूप से एक-दूसरे से हाथ मिलाएंगे. लेकिन छक्का जड़कर टीम को जीत दिलाने के बाद सूर्या आगे निकल गए और उन्होंने पाक खिलाड़ियों की ओर देखा तक नहीं. पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर इंतजार करती रही. लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लिया.

इस मुकाबले से पहले फैन्स के साथ ही खिलाड़ियों का जोश भी हाई था. हो भी क्यों न. ये पहलगाम आतंकी हमले की घटना के बाद पहली बार था जब दोनों देशों की टीमें आमने-सामने थीं. मैच को लेकर विरोध भी खूब था. लेकिन भारत ने ये मैच खेला और पाकिस्तान को धूल चटाई.

इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 128 रनों का टारगेट रखा था. भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव को 3 सफलता मिली थी. जबकि बुमराह और अक्षर को 2-2 विकेट मिले थे. टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया शुरू से ही आक्रामक मोड में थी. अभिषेक शर्मा के बाद तिलक ने अच्छी पारी खेली. लेकिन एक छोर पर कप्तान सूर्या टिके रहे और उन्होंने नाबाद 47 रनों की पारी खेली और भारत को जीत दिला दी. 2⃣ wins on the bounce for #TeamIndia! 🙌



पाकिस्तान की भारत के ख‍िलाफ प्लेइंग-11: पाकिस्तान की प्लेइंग-11: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमां, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.

भारत की पाकिस्तान के ख‍िलाफ प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

