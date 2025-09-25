scorecardresearch
 

‘क्रिकेट से मस्ती नहीं...’, सुनील गावस्कर ने गौतम गंभीर-सूर्यकुमार यादव को एश‍िया कप फाइनल से पहले चेताया

भारत ने एशिया कप टी20 2025 में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बना ली. अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों पर 75 रन बनाए, लेकिन बल्लेबाजी क्रम में लगातार फेरबदल से टीम संघर्ष करती रही और 168/6 तक ही पहुंच पाई. शिवम दुबे को नंबर 3 और संजू सैमसन को नंबर 8 पर भेजने के फैसले पर सुनील गावस्कर ने कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव को चेताया- 'क्रिकेट से मस्ती नहीं.'

सुनील गावस्कर की जोरदार प्रतिक्रिया ... (Photo, Getty)

टीम इंडिया ने एशिया कप टी20 के फाइनल में जगह बना ली है. भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में लगातार 5वीं जीत दर्ज करते हुए बांग्लादेश को 41 रनों से हराया. हालांकि मैच से पहले बल्लेबाजों की गलतियों ने चिंता बढ़ा दी. अब तक चमकते रहे बल्लेबाजी क्रम में उलटफेर का खामियाजा इस मैच में साफ दिखाई दिया.

ओपनर अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों में तूफानी 75 रन ठोके, लेकिन उनके आउट होते ही (12वें ओवर की पहली गेंद पर) भारत का स्कोर 112/3 हो गया. इसके बाद बल्लेबाजों ने रफ्तार खो दी और अंत तक संघर्ष करते हुए भारत 168/6 तक ही पहुंच सका.

इस मैच में शिवम दुबे को अप्रत्याशित रूप से नं. 3 पर भेजा गया, तिलक वर्मा को नं. 6 पर उतारा गया और संजू सैमसन को तो बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला क्योंकि उन्हें नं. 8 पर रखा गया था.

इसी बदलाव पर महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कड़ी नाराजगी जताई और मुख्य कोच गौतम गंभीर तथा कप्तान सूर्यकुमार यादव को चेतावनी देते हुए कहा- 'क्रिकेट से मस्ती नहीं की जाती.'

गावस्कर ने 'आजतक' से कहा. 'क्रिकेट मस्ती के लिए नहीं होता. जिस तरह बल्लेबाजी क्रम में उलटफेर किया गया, वह नहीं होना चाहिए था. 168 रन पर्याप्त नहीं थे. बांग्लादेश भले ही लक्ष्य का पीछा न कर पाया, लेकिन कोई मजबूत टीम इसे भारत के लिए समस्या बना सकती थी.'

गावस्कर ने कहा कि टीम में संजू सैमसन की भूमिका को लेकर स्पष्टता नहीं है. उनका मानना है कि शिवम दुबे को टॉप ऑर्डर में भेजना सही कदम नहीं था और जरूरत से ज्यादा प्रयोग करने से बचना चाहिए.

गावस्कर ने कहा, 'आपने संजू सैमसन को ओपनिंग से हटाकर विकेटकीपर बना दिया, फिर उन्हें कभी नंबर 5 पर, तो कभी फिनिशर की भूमिका में भेजते हैं. शिवम दुबे का काम 6 या 7 नंबर पर आकर 10 गेंदों में 20-25 रन बनाना है. लेकिन आपने उन्हें तीसरे नंबर पर भेज दिया, जहां वे एडजस्ट ही नहीं कर पाए और आउट हो गए. मेरी नजर में इतने प्रयोग ठीक नहीं हैं.'

अगर हार्दिक पंड्या की 29 गेंदों में खेली गई 38 रनों की पारी न होती तो भारत का स्कोर और भी कम रहता. वहीं संजू सैमसन को बल्लेबाजी का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उनका बांग्लादेश के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार है. वे भारत-बांग्लादेश टी20 मुकाबलों में शतक जमाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं. हार्दिक पंड्या ने इस पारी के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ अपने 250 रन पूरे कर लिए. 8 पारियों में 42.83 की औसत से उनके कुल 257 रन हैं.

