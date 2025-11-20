एशेज से पहले फिर जागा सैंडपेपर का 'जिन्न'... स्टीव स्मिथ ने मोंटी पनेसर का नाम लेकर उड़ाया मजाक

शुरुआती एशेज टेस्ट से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया के अंतरिम कप्तान स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर पर ऐसा तंज कसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हंसी से गूंज उठी. मौका था पनेसर की उस टिप्पणी का जवाब देने का, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के खिलाड़ियों और मीडिया से कहा था- स्मिथ को 2018 की बॉल टैंपरिंग (Sandpapergate) याद दिलाते रहो, उन्हें दोषी महसूस करवाओ.
... लेकिन स्टीव स्मिथ ने जवाब Sandpapergate पर नहीं दिया… उन्होंने पनेसर की एक और 'वायरल' घटना उठाकर पूरा माहौल बदल दिया.
‘मास्टरमाइंड’ से सीधा हमला!
जब एक पत्रकार ने स्मिथ से पनेसर की टिप्पणी पर सवाल पूछा तो ऑस्ट्रेलियाई स्टार हंसते हुए बोले- 'मैं थोड़ा ऑफ-टॉपिक जाऊंगा… यहां कितनों ने ‘मास्टरमाइंड’ में मोंटी पनेसर को देखा है? अगर नहीं देखा है तो देखिए, बड़ा मजेदार है.'
फिर स्मिथ ने प्रहार करते हुए कहा- 'कोई अगर ये मानता है कि एथेंस जर्मनी में है या ओलिवर ट्विस्ट एक सीजन है और अमेरिका एक शहर है… तो उसकी बातों का मुझ पर असर नहीं होता.'
स्मिथ की यह टिप्पणी जैसे ही सामने आई, सोशल मीडिया पर 2019 के Celebrity Mastermind के वो वायरल क्लिप दोबारा घूमने लगे, जहां पनेसर ने कुछ बेहद अजीबोगरीब जवाब दिए थे.
पनेसर क्या बोले थे?
अंग्रेजी टीम के पूर्व स्पिनर ने एशेज से पहले कहा था कि इंग्लैंड खिलाड़ियों और इंग्लिश मीडिया को स्मिथ पर Sandpapergate को लेकर लगातार दबाव बनाना चाहिए. उनके मुताबिक, स्मिथ को कप्तानी का मौका मिलने पर 'गिल्ट ट्रिप' का एहसास दिलाया जाना चाहिए.
स्मिथ का मूड... एकदम चिल्ड आउट
इस सबके बीच स्मिथ ने अपनी टीम भी घोषित की और संकेत दिए कि यह उनका नौवां और शायद आखिरी एशेज हो सकता है. उन्होंने कहा, 'मैं अब ज्यादा शांत रहता हूं. पैडी (पैट कमिंस) की जगह कुछ मैचों में कप्तानी की है और अपनी स्टाइल से ही टीम को लीड करूंगा. लड़कों को बस फ्री होकर खेलने देना है.'
क्या था सैंडपेपर कांड?
मार्च 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का सबसे कुख्यात अध्याय सामने आया था, जब कैमरे ने कैमरन बेनक्रॉफ्ट को सैंडपेपर का इस्तेमाल कर गेंद के साथ छेड़छाड़ करते रंगे हाथों पकड़ लिया. फुटेज वायरल होते ही दुनियाभर में ऑस्ट्रेलिया की भारी किरकिरी हुई और देशभर में आलोचना का तूफान उठ खड़ा हुआ.
चौथे दिन मैच खत्म होते ही स्मिथ ने कप्तानी और वॉर्नर ने उपकप्तानी छोड़ दी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों ने अपनी गलती स्वीकार की, जिसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्मिथ और वॉर्नर को एक-एक साल, जबकि बेनक्रॉफ्ट को नौ महीने का प्रतिबंध झेलना पड़ा. यह कांड आज भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा दाग माना जाता है.
ऑस्ट्रेलियाई ड्रैसिंग रूम में माहौल हल्का है, कप्तान रिलैक्स मोड में हैं… और एशेज की शुरुआत से पहले ही वो इंग्लैंड को माइंड गेम्स में हल्का सा पीछे धकेल चुके हैं.
21 नवंबर से खेले जाने वाले पर्थ टेस्ट में ओपनर जेक वेदरॉल्ड और तेज गेंदबाज ब्रेंडन डॉगेट को डेब्यू का मौका मिला है. स्मिथ की अगुवाई में यह दोनों पहली बार टेस्ट कैप पहनेंगे.
ऑस्ट्रेलिया XI -
जेक वेदरॉल्ड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेकीपर), मिचेल स्टार्क, नाथन लायन, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट.
इंग्लैंड 12 सदस्यीय स्क्वॉड
बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, हैरी ब्रूक, ब्राइडन कार्स, ज़ैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), मार्क वुड.