क्या है वो मामला जिसके चलते सौरव गांगुली की पत्नी डोना थाने पहुंचीं?

बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और दिग्गज क्रिकेटर सौरव गांगुली की पत्नी डोना एक फेमस ओडिसी नृत्यांगना हैं. डोना गांगुली को हालिया दिनों ऑनलाइन ट्रोलिंग और बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ा है, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है.

सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां की गईं. (File Photo: PTI)
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों और बॉडी शेमिंग का शिकार हुईं. इस अपमानजनक ऑनलाइन व्यवहार के खिलाफ उन्होंने कोलकाता ठाकुरपुकुर पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. डोना ने बताया कि कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में उनके हालिया डांस परफॉर्मेंस के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट्स किए गए, साथ ही उनकी बॉडी शेमिंग की गई.

डोना गांगुली ने अपनी शिकायत में कहा कि वो पिछले 45 वर्षों से पेशेवर ओडिसी डांसर हैं और देश-विदेश में अनगिनत प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी हैं. सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अभद्र टिप्पणियां और बॉडी शेमिंग ना सिर्फ उनकी व्यक्तिगत गरिमा का हनन है, बल्कि इससे उनकी कलात्मक पहचान और प्रतिष्ठा को भी गंभीर क्षति पहुंच रही है.

शिकायत में डोना ने एक विशेष फेसबुक पेज का जिक्र किया है, जहां उनकी तस्वीरें पोस्ट कर उनके खिलाफ फूहड़, अश्लील और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया. डोना का कहना है कि इन पोस्ट्स का उद्देश्य उन्हें बदनाम करना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करना है. उन्होंने पुलिस को पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स और उस फेसबुक पेज से जुड़े मोबाइल नंबर भी सौंपे हैं, जिससे आरोपी की पहचान में मदद मिल सके.

पुलिस ने क्या एक्शन लिया है?
पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. जांच अधिकारी डिजिटल सबूतों का विश्लेषण कर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन पोस्ट्स के पीछे कौन लोग शामिल हैं और उनकी मंशा क्या थी. पुलिस शिकायत को गंभीरता से ले रही है और साइबर सेल की मदद से पूरी डिजिटल ट्रेसिंग की जा रही है. अगर आरोपी की पहचान हो जाती है, तो उसपर मानहानि, साइबर बुलिंग और IT एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

सौरव गांगुली की बात करें, तो वो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं. गांगुली भारतीय क्रिकेट नियंत्रण (BCCI) में भी टॉप पोस्ट पर रह चुके हैं. 53 साल के सौरव गांगुली ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर में कुल 113 टेस्ट और 311 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले.

टेस्ट क्रिकेट में सौरव गांगुली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 42.17 की औसत से 7212 रन बनाए, जिसमें 16 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं वनडे क्रिकेट में भी ‘दादा’ का बल्ला गूंजता रहा. उन्होंने 41.02 के एवरेज से 11363 ओडीआई रन जुटाए, जिसमें 22 शतक और 72 अर्धशतक दर्ज हैं. गांगुली भारत के सफल कप्तानों और टॉप ओपनिंग बल्लेबाजो में गिने जाते हैं.

---- समाप्त ----
Advertisement
Advertisement

