23 रन बनाकर भी इतिहास रच गईं स्मृति मंधाना, 28 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

भारतीय टीम ने आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में अपना तीसरा मुकाबला 9 अक्टूबर (गुरुवार) को साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेला. इस मुकाबले में भारतीय फैन्स को सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने ने निराश किया. स्मृति 23 रन बनाकर स्पिनर नॉनकुलुलेको म्लाबा का शिकार बनीं. इससे पहले श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ स्मृति के स्कोर क्रमश: 8 और 23 रन रहे थे.

वैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस छोटी सी इनिंग्स के दौरान स्मृति मंधाना ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. स्मृति अब एक कैलेंडर ईयर के दौरान वूमेन्स ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन चुकी हैं. स्मृति ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान बेलिंडा क्लार्क का 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. मंधाना ने यह रिकॉर्ड अयाबोंगा खाका की गेंद पर सिक्स लगाकर पूरा किया.

बता दें कि बेलिंडा क्लार्क ने साल 1997 में वूमेन्स ओडीआई में कुल 970 रन बनाए थे. वहीं स्मृति मंधाना ने इस साल 17 ओडीआई पारियों में 982 रन बनाए हैं. उनका औसत 57.76 और स्ट्राइक रेट 112.22 रहा है. स्मृति मंधाना ने साल 2025 में वूमेन्स ओडीआई में 4 शतक और 3 अर्धशतक जमाए हैं.

मैच से पहले साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर नादिन डिक्लार्क ने कहा था कि खासकर स्मृति मंधाना को जल्द आउट करने कोशिश की जाएगी, क्योंकि उनका इस टीम के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत शानदार है. सच में, भारतीय ओपनर को जल्दी पवेलियन भेज दिया गया. भारतीय बल्लेबाजों को इस मुकाबले में नॉनकुलुलेको म्लाबा की फिरकी ने काफी परेशान किया. म्लाबा ने इनफॉर्म बैटर हरलीन देयोल को भी पवेलियन भेजा.

एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक रन (वूमेन्स ओडीआई)

982*- स्मृति मंधाना (भारत, 2025)

970- बेलिंडा क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया, 1997)

882- लौरा वोलवार्ड (साउथ अफ्रीका, 2022)

880- डेबी हॉकले (न्यूजीलैंड, 1997)

853- एमी सैटर्थवेट (न्यूजीलैंड, 2016)

