IND vs AUS: अपनी किट भूल आए शुभमन गिल... एडिलेड वनडे में इस क्रिकेटर की जर्सी पहनकर की फील्डिंग

भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड ओवल में खेले गए वनडे मुकाबले में 2 विकेट से हार झेलनी पड़ी. इस हार के चलते भारतीय टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज गंवा दिया. वनडे सीरीज का तीसरा एवं आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर (शनिवार) को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है, जहां भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी.

ऑस्ट्रेलियाई के खिलाफ एडिलेड वनडे में भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल ने की. बतौर वनडे कप्तान शुभमन गिल का ये दूसरा मुकाबला रहा. इससे पहले उन्होंने पर्थ वनडे में भी भारतीय टीम की कप्तानी की थी. शुभमन को रोहित शर्मा की जगह भारत की वनडे टीम का नया कप्तान बनाया गया था.

एडिलेड वनडे में कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल को मौका नहीं मिला. हालांकि प्लेयर इलेवन से बाहर रहने के बाद भी जुरेल सुर्खियों में रहे. भारतीय कप्तान शुभमन गिल को जुरेल की जर्सी पहनकर फील्डिंग करते देखा गया. मैदान पर खिलाड़ियों को थोड़ी सर्दी महसूस हो रही थी. कप्तान शुभमन गिल शायद अपनी किट लाना भूल गए थे, इसलिए उन्होंने जुरेल का स्वेटर पहन लिया.

शुभमन गिल का नहीं चला है बल्ला

शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. पर्थ वनडे में शुभमन सिर्फ 10 रन बना पाए थे. वहीं एडिलेड वनडे में उन्होंने 9 रन बनाए. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली का प्रदर्शन तो खासा निराशजनक रहा है. कोहली दोनों मैचों में अपना खाता नहीं खोल सके.

Advertisement

Only legends can turn team talks into meme moments. 😂💙 #AUSvIND 👉 2nd ODI | LIVE NOW 👉 https://t.co/dfQTtniylt pic.twitter.com/65wZ8x30t4 — Star Sports (@StarSportsIndia) October 23, 2025

एडिलेड वनडे में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. रोहित ने 97 गेंदों का सामना करते हुए 73 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और दो छक्के शामिल रहे. वहीं श्रेयस ने 7 चौके की मदद से 77 बॉल पर 61 रनों का योगदान दिया. रोहित-श्रेयस के अर्धशतकों की मदद से भारत ने 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 264 रन बनाए.

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने हालांकि इस टारगेट को 46.2 ओवरों में हासिल कर लिया. मैथ्यू शॉर्ट ने 74 और कूपर कोनोली ने नाबाद 61 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. एडम जाम्पा 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए, जिन्होंने चार खिलाड़ियों को आउट किया था.

---- समाप्त ----