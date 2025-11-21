श्रेयस अय्यर की मैदान पर वापसी में देरी... 2 महीने बाद होगा अगला स्कैन, फिर शुरू करेंगे रिहैब

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर फिलहाल क्रिकेटिंग एक्शन से दूर हैं. श्रेयस को ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान गंभीर चोट लग गई थी. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में कंगारू बल्लेबाज एलेक्स कैरी का कैच लपकने के दौरान श्रेयस जमीन पर गिर गए थे. लैंडिंग के दौरान उनका धड़ जोर से जमीन से टकराया, जिसके बाद वे दर्द से कराहते दिखे थे.

बाद में पता चला कि श्रेयस अय्यर की तिल्ली में कट लग गया था, जिसके चलते अंदरूनी रक्तस्राव (Internal Bleeding) भी हुआ. उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया था और वे कई दिनों तक गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में भी भर्ती रहे.

श्रेयस अय्यर की सेहत में सुधार हो रहा है, लेकिन मेडिकल टीम की सलाह के अनुसार श्रेयस के मैदान पर लौटने में अभी और समय लगेगा और उनकी रिकवरी को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी. उनकी रिकवरी को लेकर मेडिकल टीम ने आजतक से नया अपडेट साझा किया है....

♦ श्रेयस अय्यर ने बीते सोमवार को अपने घर के पास अल्ट्रासोनोग्राफी (USG) स्कैन करवाया था. यह स्कैन रिपोर्ट डॉ. दिनशॉ पारदीवाला ने विस्तार से जांची. डॉक्टर के मुताबिक, क्रिकेटर की हीलिंग सही दिशा में और संतोषजनक तरीके से आगे बढ़ रही है. श्रेयस को अब सामान्य दैनिक गतिविधियां फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है और वो बुनियादी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी शुरू कर सकते हैं.

♦ हालांकि, अगले एक महीने तक उन्हें ऐसी कोई भी ट्रेनिंग या एक्सरसाइज से दूर रहना होगा, जिससे पेट के अंदर का प्रेशर बढ़े. दो महीने पूरे होने पर उन्हें एक और USG स्कैन करवाना होगा, जिसके आधार पर आगे का प्लान तय किया जाएगा. अगले स्कैन के बाद ही श्रेयस अय्यर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में अपनी रिहैब शुरू कर पाएंगे.

इससे एक बात तो स्पष्ट है कि श्रेयस अय्यर अभी कम से कम दो महीने मैदान से दूर रहेंगे. दाएं हाथ के बल्लेबाज श्रेयस साउथ अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज मिस करेंगे. साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले साल जनवरी में होने वाली सीरीज में भी श्रेयस का भाग लेना मुश्किल है.

