रनिंग कैच पकड़ने के दौरान चोटिल हुए श्रेयस अय्यर, मैदान छोड़ जाना पड़ा, VIDEO

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर (शनिवार) को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला गया है. इस मुकाबले में भारतीय टीम को पहली फील्डिंग करनी पड़ी क्योंकि टॉस ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने जीता और बैटिंग का फैसला किया था. भारतीय टीम की इस मुकाबले में फील्डिंग मिली-जुली रही है. टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी का शानदार कैच लपका, जिसकी खूब चर्चा हो रही है.
हालांकि इस कैच को लपकने के दौरान श्रेयस अय्यर चोटिल भी हो गए और उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा. ये वाकया ऑस्ट्रेलिया पारी के 34वें ओवर में हुआ. उस ओवर में हर्षित राणा ने चौथी गेंद ऑफ स्टम्प के बाहर थोड़ी शॉर्ट डाली. एलेक्स कैरी ने गेंद को कट करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं थी और बॉल हवा में खड़ी हो गई.
बैकवर्ड पॉइंट पर मौजूद श्रेयस अय्यर तेजी से पीछे दौड़े और हवा में छलांग लगाकर गेंद को अपने कब्जे में कर लिया. हालांकि कैच लेते वक्त श्रेयस अजीब तरीके से गिरे और शायद उन्हें बाएं हिप (कमर का हिस्सा) में चोट लगी.
फिजियो ने उनका मैदान पर उपचार किया, लेकिन वो फील्डिंग करने की स्थति में नहीं थे. दर्द से कराहते हुए वो मैदान से बाहर चले गए. उम्मीद की जा रही है कि उनकी चोट गंभीर न हो और वे जल्द ठीक होकर वापस मैदान पर लौटें.
तीसरे वनडे में भारतीय टीम की प्लेइंग XI: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा.
तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलियाई टीम की प्लेइंग XI: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मिच ओवेन, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड और एडम जाम्पा.