न्यूजीलैंड सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर की फिटनेस परीक्षा... चयन को लेकर सस्पेंस बरकरार

भारत की वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी के बेहद करीब पहुंच गए हैं. चोट से उबरने के अंतिम चरण में पहुंच चुके श्रेयस अब मैच-सिमुलेशन सेशन्स से गुजर रहे हैं. इन सेशन्स के बाद श्रेयस को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी.
30 वर्षीय श्रेयस अय्यर ने पिछले साल 25 दिसंबर को बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिपोर्ट किया था, जहां उन्होंने अपनी रिहैबिलिटेशन का आखिरी फेज शुरू किया. तब से उनकी फिटनेस और कंडीशनिंग में लगातार सुधार देखा गया है. श्रेयस अब तक उच्च तीव्रता वाले चार स्किल सेशन्स सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं.
बीसीसीआई के तय प्रोटोकॉल के अनुसार श्रेयस अय्यर को दो मैच-सिमुलेशन सेशन खेलने हैं. पहला सेशन 2 जनवरी को हो चुका है, जबकि दूसरा 5 जनवरी को होना तय है. इन दोनों सेशन्स को बिना किसी परेशानी के पूरा करने के बाद ही उन्हें मेडिकल क्लियरेंस मिलेगा.
क्या न्यूजीलैंड सीरीज के लिए मिलेगा चांस?
रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई 3 जनवरी को ही न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर सकता है. ऐसे में श्रेयस अय्यर का दूसरा सिमुलेशन 5 जनवरी को होना उनके चयन में बाधा बन सकता है, क्योंकि चयनकर्ता पहले से मैच फिट खिलाड़ियों को तरजीह दे सकते हैं.
25 अक्टूबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे के दौरान श्रेयस अय्यर को गंभीर चोट लगी थी. बाउंड्री के पास कैच लेते वक्त उनका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे अपनी पसलियों के बल गिर पड़े थे. कैच पूरा करने के बावजूद वह दर्द में नजर आए और उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया था. बाद में मेडिकल जांच में आंतरिक रक्तस्राव और तिल्ली (Spleen) में चोट की पुष्टि हुई थी.
श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में टीम इंडिया ने अन्य विकल्पों को भी आजमाया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला, जहां उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन न्यूजीलैंड सीरीज के लिए उनके चयन की संभावनाओं को मजबूत करता है. चोट के चलते श्रेयस साउथ अफ्रीका सीरीज और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में नहीं खेल पाए.
श्रेयस अय्यर पूरी तरह फिट होने की कगार पर हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी तुरंत वापसी फॉर्म से ज्यादा टाइमिंग पर निर्भर करती दिख रही है. टीम इंडिया इस समय अपने व्हाइट-बॉल सेटअप को वनडे वर्ल्ड कप 2027 के मद्देनजर तैयार कर रही है, ऐसे में सेलेक्शन को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी.