वर्ल्ड कप टीम से थीं बाहर, अचानक मिला चांस... फाइनल में शेफाली वर्मा ने खेली गजब की पारी

शेफाली वर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में तूफानी बल्लेबाजी से समां बांध दिया. शेफाली का ये दूसरा वनडे वर्ल्ड कप रहा. 2022 के वनडे विश्व कप में भी शेफाली ने भाग लिया था.

शेफाली वर्मा ने खिताबी मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की. (Photo: AFP/Getty Images)
आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताबी मुकाबला रविवार (2 नवंबर) को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया है. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत शानदार रही. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने पहले विकेट के लिए 104 रनों की साझेदारी की. इस पार्टनरशिप का अंत स्मृति के आउट होने के चलते हुआ. स्मृति ने 58 गेंदों का सामना करते हुए 45 रन बनाए, जिसमें 8 चौके शामिल रहे. स्मृति का विकेट स्पिनर क्लो ट्रायोन ने लिया.

स्मृति मंधाना तो आउट हो गईं, लेकिन शेफाली वर्म की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रही. शेफाली ने महज 78 गेंदों पर 87 रन बनाए, जिसमें सात चौके और दो छक्के शामिल रहे. शेफाली को अयाबोंगा खाका ने सुने लुस के हाथों कैच आउट कराया.  शेफाली के ओडीआई करियर का ये बेस्ट स्कोर रहा. देखा जाए तो शेफाली ने लगभग 3.5 साल बाद वनडे इंटरनेशनल में फिफ्टी प्लस स्कोर बनाया. शेफाली शतक तो नहीं बना पाईं, लेकिन उन्होंने अपनी बैटिंग से फैन्स को काफी एंटरटेन किया.

शेफाली वर्मा वर्ल्ड कप स्क्वॉड का हिस्सा नहीं थीं, लेकिन प्रतीका रावल के चोटिल होकर बाहर होने के बाद उनकी किस्मत चमक गई. प्रतीका को बांग्लादेश के खिलाफ लीग मैच में फील्डिंग करने के दौरान घुटने और टखने में चोट लग गई थी, इसके चलते उन्हें वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों से बाहर होना पड़ा. प्रतीका के बाहर होने के उपरांत भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने शेफाली वर्मा को टीम में शामिल करने की आईसीसी (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) से अनुमति मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था.

शेफाली वर्मा की वापसी रही शानदार
शेफाली वर्मा एक साल से भी ज्यादा समय बाद भारत की वनडे टीम में लौटी हैं. शेफाली को जब कॉलअप आया, तब वो वह सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी के लिए सूरत में थीं, फिर वो आनन-फानन में मुंबई पहुंचीं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में शेफाली सिर्फ 10 रन बना सकी थीं, जहां भारत ने 5 विकेट से ऐतिहासिक रनचेज किया. अब फाइनल में शेफाली ने अपने प्रदर्शन से समां बांध दिया.

शेफाली वर्मा की उम्र सिर्फ 21 साल की हैं, लेकिन वो भारतीय महिला टीम के लिए तीन टी20 वर्ल्ड कप और दो वनडे विश्व कप खेल चुकी हैं. जब भारत ने पहला अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप जीता था, तब वो टीम की कप्तान थीं. शेफाली ने किशोरावस्था में ही भारतीय टीम के लिए इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया था.

शेफाली वर्मा ने अब तक 5 टेस्ट, 30 वनडे और 90 टी20 मैचों में भारतीय महिला टीम का प्रतिनिधित्व किया है. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 63.00 की औसत से 567 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल रहे. वहीं वूमेन्स ओडीआई में शेफाली के नाम पर 31 मैचों में 24.70 की औसत और 5 अर्धशतकों की मदद से 741 रन दर्ज हैं. शेफाली ने वूमेन्स टी20 इंटरनेशनल में 26.12 के एवरेज से 2221 रन स्कोर किए हैं. इस दौरान उन्होंने 11 अर्धशतक जमाए.

