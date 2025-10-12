scorecardresearch
 

क्रिकेटर बेटे सरफराज की राह पर नौशाद, 6 महीने में घटाना 38kg वजन, Video में शेयर की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी

सरफराज खान के पिता नौशाद खान ने अपने बेटे से प्रेरित होकर छह महीनों में 38 किलो वजन घटाया. सरफराज ने इंग्लैंड दौरे से पहले फिटनेस पर ध्यान देते हुए डेढ़ महीने में 10 किलो वजन घटाया था. दोनों ने मिलकर अपने खानपान की आदतें बदलीं, रोटी-चावल, चीनी और मैदे से परहेज करते हुए हेल्दी डाइट अपनाई.

क्रिकेटर सरफराज खान के पिता नौशाद खान ने घटाया 38 किलो वजन (Courtesy: Sarfaraz Khan/97 cricket official)
अपने बेटे की जबरदस्त वेट लॉस (weight loss) ट्रांसफॉर्मेशन से प्रेरित होकर क्रिकेटर सरफराज खान के पिता नौशाद खान ने भी सिर्फ छह महीनों में 38 किलो वजन घटाया और अपनी फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई. सरफराज के पिता, जिन्होंने अपने दोनों बेटों  सरफराज और मुशीर के करियर को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने इस साल की शुरुआत में अपने बेटे के साथ वजन घटाने की यात्रा शुरू की थी.

मुंबई के बल्लेबाज़ सरफराज ने डेढ़ महीने में करीब 10 किलो वजन घटाया, ताकि वे इंडिया ए (India A) टीम के इंग्लैंड दौरे के लिए फिट हो सकें, क्योंकि उन्हें मुख्य भारतीय टीम में जगह नहीं मिली थी. सरफराज लगातार अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं ताकि जल्द ही टीम इंडिया में वापसी कर सकें.

सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में नौशाद खान ने अपनी अविश्वसनीय फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हुए सबको चौंका दिया. नौशाद ने पहले खुलासा किया था कि उन्होंने और सरफराज ने अपनी खानपान की आदतें (eating habits) पूरी तरह बदल दी हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई है.

नौशाद ने कहा, 'हमने अपने डाइट पर बहुत नियंत्रण किया है. हमने रोटी और चावल खाना बंद कर दिया है. पिछले डेढ़ महीने से घर में रोटी या चावल नहीं खाया गया. हम ब्रोकोली,  गाजर , खीरा , सलाद, और हरी सब्ज़ियां खाते हैं. इसके साथ ही ग्रिल्ड फिश, ग्रिल्ड चिकन, उबला चिकन, उबले अंडे, आदि खाते हैं. हम ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी  भी पीते हैं.'

यह भी पढ़ें: सरफराज खान क्यों बाहर, अभ‍िमन्यु ईश्वरन का क्या कसूर... वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम इंड‍िया सेलेक्शन की 7 बड़ी बातें

नौशाद ने बताया कि हम एवोकाडो  और स्प्राउट्स खाते हैं. लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमने रोटी, चावल, चीनी और मैदा पूरी तरह छोड़ दी हैं. नौशाद ने बताया कि सरफराज ने डेढ़ महीने में लगभग 10 किलो वजन कम किया है. वह और वजन घटाने पर काम कर रहा है. मैंने खुद 12 किलो वजन घटाया, क्योंकि मुझे घुटने की समस्या  थी. वर्तमान में सरफराज मुंबई रणजी टीम (Mumbai Ranji Team) का हिस्सा हैं और आगामी सीज़न में खेलने के लिए तैयार हैं.

