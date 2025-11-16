scorecardresearch
 

'हर मैच में रन बनाना...', टीम इंडिया से बाहर होने पर सरफराज खान का छलका दर्द

सरफराज खान ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए 1 शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं. फिलहाल सरफराज टीम इंडिया के सेटअप से आउट हैं. सरफराज का घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड शानदार रहा है.

सरफराज खान फिर से टीम इंडिया में जगह बनाना चाहते हैं. (Photo: Getty)
सरफराज खान फिर से टीम इंडिया में जगह बनाना चाहते हैं. (Photo: Getty)

साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के लिए सरफराज खान को भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है. ऑस्ट्रेलिया दौरे (2024-25) पर सरफराज स्क्वॉड में शामिल थे, लेकिन एक भी मैच में मौका नहीं मिला. फिर सरफाज इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे. सरफराज ने भारतीय टीम के लिए आखिरी टेस्ट नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. उसके बाद उन्हें टेस्ट क्रिकेट में चांस नहीं मिला है.

घरेलू क्रिकेट में सरफराज का रिकॉर्ड इतना शानदार है कि उनका चयन अपने-आप में तय लगता है. हालांकि सरफराज को अब इंडिया-ए टीम में भी जगह नहीं मिल रही है. सरफराज ने हिम्मत नहीं हारी है और रणजी ट्रॉफी 2025-26 के जरिए दोबारा टीम इंडिया में वापसी की कोशिश कर रहे हैं. सरफराज ने कुछ महीने पहले काफी वजन कम किया था, फिर भी सेलेक्शन नहीं हुआ. सरफराज बताते हैं कि वह बिल्कुल भी निराश नहीं हैं.

सरफराज खान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'मैं नहीं समझता कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है. मैं अच्छा कर रहा हूं. मैं हमेशा ट्रेनिंग में बहुत गेंदें खेलता हूं और अब भी उतनी ही मेहनत करता हूं. हर मैच में रन बनाना संभव नहीं है. पिछले चार सीजन अच्छे गए हैं.'

सरफराज को टीम में वापसी का पूरा यकीन
सरफराज खान ने आगे कहा, 'कभी-कभी बल्लेबाज अच्छी गेंद पर भी आउट हो जाता है, लेकिन हम फिर लौटकर रन बना सकते हैं.' सरफराज ने साफ कहा कि भारतीय टीम से बाहर होने पर उन्हें गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि अपने कमबैक पर पूरा भरोसा है. सरफराज रणजी ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई के लिए 5 मैचों में सिर्फ 111 रन बनाए हैं.

सरफराज खान ने कहा, 'बिल्कुल भी निराशा नहीं है. मेरा रिकॉर्ड देखिए- मैंने बहुत रन बनाए हैं. लोग चार साल में एक सीजन हजार रन बनाते हैं, लेकिन मैंने चार-पांच साल लगातार जमकर रन बनाए हैं.'

टेस्ट क्रिकेट में सरफराज के आंकड़े ठीक रहे हैं. उन्होंने भारतीय टीम के लिए 6 मैचों में 37.10 की औसत से 371 रन बनाए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक और एक शतक शामिल रहे. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नंबर और भी शानदार हैं. सरफराज ने 59 मैचों में 63.10 की औसत से 4796 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 16 शतक और 15 अर्धशतक लगाए.

