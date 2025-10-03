क्रिकेट में कश्मीर घुसेड़ने की आदत! पूर्व PAK कप्तान सना मीर को PoK की खिलाड़ी पर कमेंट के बाद देनी पड़ी सफाई

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के दौरान पाकिस्तान की कमेंटेटर और पूर्व कप्तान सना मीर ने कश्मीर का जिक्र किया. इसके बाद सोशल मीडिया पर जबर्दस्त हंगामा हो गया. कई लोगों ने सना मीर को कमेंट्री पैनल से हटाने की मुहिम छेड़ दी. विवाद बढ़ने के बाद सना मीर को सफाइ देनी पड़ी. वीमेंस वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में हो रहा है. लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की महिला टीमों के बीच का ये मुकाबला श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हो रहा था.
पाकिस्तानी क्रिकेटर नतालिया परवेज का परिचय कराते हुए सना मीर क्रिकेट में राजनीति और दो देशों के नाजुक संबंधों को लेकर आ गई. नतालिया परवेज के बारे में सना मीर ने कहा कि वो 'आजाद कश्मीर' से हैं.
सना मीर ने नतालिया परवेज के बारे में कहा, "इनमें से कई खिलाड़ी नई हैं, नतालिया परवेज, जो कश्मीर... आजाद कश्मीर से आती हैं, वो लाहौर में ज्यादातर क्रिकेट खेलती हैं, उन्हें अपना अधिकांश क्रिकेट खेलने के लिए लाहौर आना पड़ता है."
पूर्व पाकिस्तानी कप्तान सना मीर की इस टिप्पणी पर भारत के लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और आईसीसी से नतालिया परवेज को क्रिकेट कमेंट्री पैनल से हटाने की मांग की.
भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर समेत पूरे जम्मू-कश्मीर को अपना अभिन्न हिस्सा और संप्रभु क्षेत्र मानता है. भारत सरकार का कहना है कि पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, और पाकिस्तान को इसे तत्काल खाली करना चाहिए.
भारत ने लगातार इस क्षेत्र पर अपना भूभाग माना है. भारत की संसद ने इस बाबत प्रस्ताव पास किया है और पीओके समेत पूरे कश्मीर को भारत का भूभाग माना है. भारत ने पाकिस्तान ने पीओके से अपनी सैन्य और प्रशासनिक मौजूदगी हटाने की मांग की है. भारत इस मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कूटनीतिक बातचीत को प्राथमिकता देता है.
एक्शन की मांग
सना मीर की इस टिप्पणी के बाद कई यूजर ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
एक यूजर ने लिखा कि ये जुबान फिसलना नहीं है. पहले उन्होंने कश्मीर कहा, फिर आजाद कश्मीर. इस यूजर ने लिखा, "कृपया सना मीर के खिलाफ कार्रवाई करें. यह जुबान फिसलने जैसा नहीं है. पहले उन्होंने "कश्मीर" कहा, फिर उन्होंने खुद को सुधारते हुए "आज़ाद कश्मीर" कहा. उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए."
Dear @ICC— Kumbhkarni🥴 (@misskumbhkarni) October 2, 2025
please take action against Sana Mir.
It is not slip of tongue. Initial she said "kashmir" than she corrected herself by "Azad kashmir".
She need to be sacked. Enough is enough. @BCCI file the complaint asap.pic.twitter.com/Exa1jUt7xu
एक दूसरे यूजर ने कहा, "मैच के दौरान एक पाकिस्तानी कमेंटेटर द्वारा एक खिलाड़ी को "आज़ाद कश्मीर से" कहना चौंकाने वाला है.
आईसीसी, बीसीसीआई क्या ऐसा दुष्प्रचार स्वीकार्य है? और फिर पाकिस्तानी चिल्लाते हैं कि "राजनीति को खेलों से दूर रखो"?
सना मीर की सफाई
इस पर विवाद बढ़ने के बाद सना मीर ने सफाई दी है. सना मीर ने कहा है कि चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और इसके लिए सार्वजनिक स्तर पर सफाई देने की जरूरत आ पड़ी है.
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैसे चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और खेलों से जुड़े लोगों पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है. यह दुखद है कि इसके लिए सार्वजनिक स्तर पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है."
पूर्व पाकिस्तानी कप्तान सना मीर ने अपने पोस्ट में सफाई तो दी लेकिन बावजूद इसके उन्होंने नतालिया परवेज को पाकिस्तान के एक खास क्षेत्र का खिलाड़ी बताया.
It's unfortunate how things are being blown out of proportion and people in sports are being subjected to unnecessary pressure. It is sad that this requires an explanation at public level.— Sana Mir ثناء میر (@mir_sana05) October 2, 2025
My comment about a Pakistan player's hometown was only meant to highlight the challenges… pic.twitter.com/G722fLj17C
उन्होंने आगे लिखा,"एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के होमटाउन के बारे में मेरी टिप्पणी का उद्देश्य केवल यह बताना था कि पाकिस्तान के एक खास क्षेत्र से आने के कारण उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसका अविश्वसनीय सफ़र कैसा रहा. यह उस कहानी का हिस्सा है जो हम कमेंटेटर के तौर पर बताते हैं कि खिलाड़ी कहां से आते हैं."
सना मीर ने कहा कि 'मैंने आज दूसरे क्षेत्रों से आने वाले दो अन्य खिलाड़ियों के लिए भी ऐसा ही किया. कृपया इसका राजनीतिकरण न करें. वर्ल्ड फीड पर एक कमेंटेटर के तौर पर, हमारा काम खेल, टीमों और खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करना है, और उनके साहस और दृढ़ता की प्रेरक कहानियों को उजागर करना है. मेरे दिल में कोई दुर्भावना नहीं है या भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है.'
इसके आगे उन्होंने खेल वेबसाइट ईएसपीएन के एक पेज का स्क्रीनशॉट भी अटैच किया और लिखा, "मैं उस स्क्रीनशॉट को भी संलग्न कर रही हूं, जहां से मैं अपने ज़्यादातर खिलाड़ियों पर शोध करती हूं, चाहे वे पाकिस्तान के हों या किसी और देश के. मुझे पता है कि अब तक उन्होंने इसे बदल दिया है, लेकिन मैं इसी की बात कर रहा था."