scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली टेस्ट मैच में कैच पकड़ने के दौरान चोटिल हुए साई सुदर्शन... छोड़ना पड़ा मैदान, VIDEO

दिल्ली टेस्ट मैच के दूसरे साई सुदर्शन को दाएं हाथ की उंगली में चोट लग गई. सुदर्शन की जगह देवदत्त पडिक्कल फील्डिंग करते नजर आए. सुदर्शन ने इस मुकाबले में बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है.

Advertisement
X
दिल्ली टेस्ट मैच में भारतीय खिलाड़ी साई सुदर्शन को लगी चोट. (Photo: AFP/Getty Images)
दिल्ली टेस्ट मैच में भारतीय खिलाड़ी साई सुदर्शन को लगी चोट. (Photo: AFP/Getty Images)

वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है. सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (175 रन) और कप्तान शुभमन गिल (नाबाद 129 रन) के शतकों के दम पर भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की.

जब भारतीय टीम गेंदबाजी करने आई तो स्पिनर रवींद्र जडेजा ने वेस्टइंडीज को 21 रनों के स्कोर पर ही पहला झटका दिया. आठवें ओवर में अपनी दूसरी गेंद पर बाएं हाथ के स्पिनर जडेजा ने सलामी बल्लेबाज जॉन कैम्पबेल को फॉरवर्ड शॉर्ट लेट (FSL) पर साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट कराया. कैम्पबेल सिर्फ 10 रन बना सके.

हालांकि साई सुदर्शन कैच लपकने के दौरान इंजर्ड भी हो गए और उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा. कैम्पबेल ने ऑफ स्टम्प के बाहर डाली गई गेंद पर स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की. फॉरवर्ड शॉर्ट लेट पर मौजूद सुदर्शन ने शुरुआत में गेंद से बचने के लिए सिर झुकाया. इस दौरान एक पल के लिए उनकी आंखें भी बंद हो गई थीं, लेकिन गेंद सुदर्शन के हेलमेट पर टकराने के बाद छाती पर लगी और फिर अचानक उनके हाथों में आई.

Advertisement

सुदर्शन की जगह किसने की फील्डिंग?
साई सुदर्शन ने यह सुनिश्चित किया कि गेंद बाहर न निकले, लेकिन इस कैच को पकड़ने में सुदर्शन को किस्मत का भी सहारा मिला. जॉन कैम्पबेल थोड़ी देर खड़े रहे, उन्हें समझ नहीं आया कि सुदर्शन ने गेंद कैसे पकड़ ली. खिलाड़ियों के साथ-साथ दर्शक भी हैरान थे. सुदर्शन ने जश्न भी नहीं मनाया क्योंकि वो दर्द में थे. सुदर्शन के दाएं हाथ की एक उंगली में चोट लग गई थी. जल्द ही, भारतीय फिजियो उनकी चोट का इलाज करने आए. बाद में वो फिजियो के साथ ही मैदान से बाहर चले गए. सुदर्शन की जगह देवदत्त पडिक्कल फील्डिंग करने मैदान पर उतरे.

सम्बंधित ख़बरें

Sitanshu On Jaiswal
Yashasvi को लेकर क्या बोले Sitanshu Kotak? 
Shubman Gill
शुभमन ने रचा इतिहास...टूटा रोहित का रिकॉर्ड, कोहली के क्लब में भी एंट्री 
Yashasvi Jaiswal
क्या नॉटआउट थे यशस्वी? अंपायर ने जल्दबाजी में उठाई उंगली, मैदान पर दिखी तनातनी 
Yashasvi Jaiswal
शुभमन संग हुआ कन्फ्यूजन और रन आउट हो गए यशस्वी, VIDEO 
Ravindra Jadeja, Shubman Gill
LIVE: जडेजा ने दिलाई एक और सफलता, चंद्रपॉल 34 रन बनाकर आउट 

भारतीय टीम मैनेजमेंट उम्मीद करेगी कि साई सुदर्शन की इंजरी ज्यादा गंभीर ना हो.  भारत को वेस्टइंडीज के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. उस टेस्ट सीरीज में सुदर्शन का रोल अहम रहने वाला है. सुदर्शन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच की पहली पारी में शानदार 87 रन बनाए. ये सुदर्शन के टेस्ट करियर की दूसरी फिफ्टी रही.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement