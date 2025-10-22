क्या रोहित-कोहली के खेल को 'जंग' लग गई है? आलोचनाओं पर क्या बोले टीम इंडिया के बैटिंग कोच

भारतीय क्रिकेट टीम के दो दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली भले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में अपनी परंपरागत धाक नहीं दिखा पाए, लेकिन टीम के बैटिंग कोच सितांशु कोटक उनकी फॉर्म को लेकर चिंतित नहीं हैं. कोटक का मानना है कि रोहित और कोहली लंबे अनुभव और लगातार अभ्यास के चलते अच्छी फॉर्म में हैं और आगामी मैचों में टीम के लिए अहम योगदान देंगे. सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड में गुरुवार को है.

पर्थ में खेले गए पहले वनडे में भारत को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बावजूद कोटक ने भरोसा जताया कि वरिष्ठ खिलाड़ी पर किसी भी तरह की जंग (rustiness) का असर नहीं हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि रोहित और कोहली की बल्लेबाजी में कोई सुस्ती या धीमापन है. उन्होंने आईपीएल खेला और उनकी तैयारी बहुत अच्छी रही. दोनों के पास बहुत अनुभव है, इसलिए उन्हें समय के साथ खेल में उतरने की जरूरत है.'

टीम प्रबंधन रोहित और कोहली के प्रशिक्षण और फिटनेस से लगातार अपडेट रहा है. कोटक ने बताया, 'हम जानते थे कि वे क्या तैयारी कर रहे हैं और उनकी फिटनेस स्थिति कैसी है. कभी-कभी वे नेशनल क्रिकेट अकादमी भी जाते हैं, जहां से हमें उनकी प्रैक्टिस और फिटनेस रूटीन के बारे में वीडियो और अपडेट मिलते रहते हैं.'

'सीनियर्स के मामलों में हमेशा हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं'

कोटक ने यह भी स्पष्ट किया कि वरिष्ठ खिलाड़ियों के मामलों में हमेशा हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं होता. उन्होंने कहा, 'यदि वे सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं और आप जरूरत से ज्यादा दखल देते हैं, तो यह सही नहीं होता. ऐसे खिलाड़ियों के लिए सही समय पर ही हस्तक्षेप करना चाहिए.'

पहले वनडे में रोहित शर्मा केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि विराट कोहली शून्य पर आउट हुए. ऐसे प्रदर्शन के बावजूद कोटक ने इस पर कोई चिंता व्यक्त नहीं की और कहा कि इन खिलाड़ियों की काबिलियत और अनुभव उन्हें अगले मैचों में बेहतर प्रदर्शन करने का भरोसा देता है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि खिलाड़ियों को अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और टीम की जीत के लिए योगदान देने की मानसिकता बनाए रखनी चाहिए.

RO-KO की मौजूदगी टीम के लिए हमेशा बड़ी ताकत...

टीम इंडिया अब एडिलेड में दूसरे वनडे के लिए पूरी तरह तैयार है.कोटक ने खिलाड़ियों की फॉर्म और मानसिक स्थिति पर भी जोर दिया. उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की पिचें तेज और उछाल वाली होती हैं, लेकिन अनुभवी खिलाड़ियों के पास इसे संभालने की क्षमता है. रोहित और कोहली की मौजूदगी टीम के लिए हमेशा बड़ी ताकत रही है और उनकी अच्छी फॉर्म में होने का मतलब है कि भारत की बल्लेबाजी लाइनअप मजबूत बनी हुई है.

कोटक के अनुसार, टीम प्रबंधन ने खिलाड़ियों की फिटनेस और तकनीक पर विशेष ध्यान दिया है. उन्होंने कहा, 'हमने बल्लेबाजों के अभ्यास और तैयारी पर जोर दिया है. रोहित और कोहली की फॉर्म लगातार मजबूत रही है और मुझे भरोसा है कि अगले मैचों में वे टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभाएंगे.'

इसलिए, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को रोहित-कोहली के प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त रहना चाहिए. अनुभवी खिलाड़ियों के लिए पहला मैच हमेशा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन उनकी काबिलियत और अनुभव उन्हें जल्द ही सही राह पर ले आएंगे. टीम इंडिया की नजर अब अगले मैच पर है, और सबकी उम्मीदें इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों से जुड़ी हुई हैं.

'पंड्या की गैरमौजूदगी से बड़ा नुकसान'

कोहली और रोहित दोनों ही टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं और अब केवल वनडे में खेलते हैं. कोटक ने कहा कि बाएं पैर की चोट से उबर रहे हार्दिक पंड्या की गैरमौजूदगी भी भारत के लिए बड़ा नुकसान है, लेकिन इससे नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ियों के लिए अवसर खुल गए हैं.

उन्होंने कहा, ‘हार्दिक जैसे खिलाड़ी का न होना हमेशा बड़ा नुकसान होता है... लेकिन अगर हम सकारात्मक पक्ष देखें, तो नीतीश को खेलने का कुछ समय मिल रहा है और हम उसे निखारने की कोशिश कर रहे हैं.‘

यशस्वी जायसवाल को मौका देने के बारे में पूछे जाने पर कोटक ने कहा, ‘वह अच्छा अभ्यास कर रहे हैं और उनको भी मौका मिलेगा, लेकिन केवल 11 खिलाड़ी ही खेल सकते हैं और इसलिए उन्हें इंतजार करना होगा.'

