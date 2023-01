Rohit Sharma India vs New Zealand: रोहित शर्मा ने मचाया धमाल, बने सिक्सर किंग, महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा

Rohit Sharma India vs New Zealand: भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर अपने बल्ले से धमाल मचा दिया है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद वनडे मैच में धमाकेदार शुरुआत की और दो शानदार छक्के लगाए. इसी के साथ रोहित शर्मा ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

दरअसल, रोहित शर्मा भारतीय जमीन पर वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है. रोहित ने यह उपलब्धि न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद वनडे में हासिल की.

रोहित ने तोड़ा धोनी का ये रिकॉर्ड

इस मैच में रोहित ने 38 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के जड़े. इसी के साथ वनडे इंटरनेशनल में भारतीय धरती पर रोहित शर्मा के कुल 125 छक्के हो गए हैं. वह भारत में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने भारत में 130 वनडे मैचों में 123 छक्के जमाए थे.

भारतीय जमीन पर वनडे में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड

रोहित शर्मा - 125 छक्के

एमएस धोनी - 123 छक्के

सचिन तेंदुलकर - 71 छक्के

विराट कोहली - 66 छक्के

युवराज सिंह - 65 छक्के

A steady 50-run partnership comes up between @ImRo45 & @ShubmanGill 👏👏



It's the third half-century partnership in four innings between this duo.



Live - https://t.co/DXx5mqRguU #INDvNZ @mastercardindia pic.twitter.com/Tz5DT8CcC1