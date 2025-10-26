scorecardresearch
 

'हिटमैन' कब लेेंगे रिटायरमेंट? बचपन के कोच ने किया रिवील, ROKO की जमकर तारीफ की

रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल में 33 शतक जड़ चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में उनकी इनिंग्स बेहद खास थी. विराट कोहली के साथ नाबाद पार्टनरशिप ने टीम इंडिया की जीत आसान कर दी.

रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुने गए. (Photo: Getty Images)
रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुने गए. (Photo: Getty Images)

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में बल्ले से जबदस्त प्रदर्शन किया. टीम इंडिया के इस पूर्व कप्तान ने 125 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 121 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और तीन छक्के शामिल रहे. रोहित के इंटरनेशनल करियर का ये 50वां शतक रहा. रोहित ने विराट कोहली से साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए नाबाद 168 रनों की पार्टनरशिप की. इस पार्टनरशिप के चलते भारतीय टीम 9 विकेट से जीत हासिल करने में सफल रही.

रोहित शर्मा और विराट कोहली का शायद ऑस्ट्रेलियाई धरती पर ये आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला था. ऐसे में रोहित-कोहली (ROKO) ने शानदार प्रदर्शन कर सुनिश्चित किया कि यह दिन भुलाया ना जा सके. रोहित ने तो ऐसा प्रदर्शन किया, मानो वो लगातार क्रिकेट खेल रहे हों. 38 साल की उम्र में 'हिटमैन' पहले से ज्यादा फिट और और रनों के भूखे नजर आए.

ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन रोहित शर्मा की टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन कमाल के रहे. रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 101 की औसत से 202 रन बनाए, जो इस सीरीज में किसी प्लेयर के लिए सर्वाधिक थे. रोहित 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुने गए.

दिनेश लाड ने कोहली-रोहित को लेकर क्या कहा?
विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा की शानदाप पार्टनरशिप ने पुराने दिनों की याद ताजा कर दी, जब दोनों इसी तरह से टीम को मैच जिताया करते थे. सिडनी वनडे की समाप्ति के बाद रोहित शर्मा के बचपन के कोच दिनेश लाड ने 'हिटमैन' के भविष्य की योजना पर बड़ा खुलासा किया. लाड ने कहा कि रोहित पहले ही तय कर चुके हैं कि वो वनडे वर्ल्ड कप 2027 के बाद रिटायर होंगे.

दिनेश लाड ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, 'आज जिस तरह रोहित ने बल्लेबाजी की और भारत को जीत दिलाई, देखकर बहुत अच्छा लगा. उसने तय किया है कि वो 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेगा और उसके बाद रिटायरमेंट लेगा.'

रोहित शर्मा का सपना भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप जीतना है. वर्ल्ड कप 2011 में रोहित भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे, जबकि वर्ल्ड कप 2023 में उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिताबी मुकाबला हार गई थी.

दिनेश लाड ने विराट कोहली का भी समर्थन किया, जिन्होंने लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट होने के बाद सिडनी में नाबाद 74 रनों की शानदार पारी खेली. लाड ने कहा, 'वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं. जिस तरह उन्होंने खेला, बहुत अच्छा लगा. लाड ने सचिन तेंदुलकर की उस भविष्यवाणी को याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि रोहित शर्मा और कोहली ही ऐसे खिलाड़ी होंगे, जो मास्टर ब्लास्टर के रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे. लाड ने कहा कि अब ये दोनों उस भविष्यवाणी को सच साबित कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
