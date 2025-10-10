scorecardresearch
 

Feedback

Elon Musk भी देख चुके रोहित शर्मा की Tesla का वीडियो, सोशल मीडिया पर मचा तहलका

रोहित शर्मा ने मुंबई में CEAT क्रिकेट अवॉर्ड्स के दौरान अपनी नई टेस्ला मॉडल Y ड्राइव की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसे टेस्ला CEO एलन मस्क ने Repost किया. टेस्ला की नंबर प्लेट 3015 उनके बच्चों समायरा और आहान की जन्मतिथि की ओर इशारा करती है.

Advertisement
X
मुंबई में रोहित शर्मा अपनी नई टेस्ला के साथ (Screengrabs from X)
मुंबई में रोहित शर्मा अपनी नई टेस्ला के साथ (Screengrabs from X)

बैटिंग सुपरस्टार रोहित शर्मा ने हाल ही में एक अवॉर्ड शो में अपनी नई टेस्ला मॉडल Y से धमाकेदार एंट्री मारकर सभी का ध्यान खींच लिया. उनका इलेक्ट्रिक SUV चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इसे टेस्ला के CEO एलन मस्क ने रीपोस्ट कर दिया, जिससे इंटरनेट पर तहलका मच गया. फैन्स इसे 'फ्री एडवरटाइजिंग' का परफेक्ट उदाहरण मानने लगे.

रोहित की टेस्ला की अनोखी नंबर प्लेट 3015, उनके बच्चों समायरा और आहान के बर्थडे की ओर संकेत करती है, जिससे सोशल मीडिया में चर्चा हुई. ODI कप्तान पद से हटाए जाने के बाद रोहित शर्मा ने मुंबई में CEAT क्रिकेट अवॉर्ड्स में पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराई.

elon

सम्बंधित ख़बरें

India's Virat Kohli (R) and Rohit Sharma
उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना होगा... ROKO के फ्यूचर पर बोले पठान 
Virat Kohli and Rohit Sharma
रोहित-कोहली का वर्ल्ड कप में खेलना तय... सारी अटकलों पर कैप्टन ग‍िल ने लगाया ब्रेक 
Ashwin On RO-KO
Ashwin बोले- Rohit & Kohli में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है 
Ganguly On Gill
Gill की कप्तानी पर Ganguly ने दिया बड़ा बयान! 
Rohit Sharma and Virat Kohli in CT 2025
RO-KO की जोड़ी फ‍िर खेलेगी डोमेस्ट‍िक क्रिकेट, क्या वर्ल्ड कप के चक्कर में होगा ऐसा?  

मॉडल Y अपनी भविष्य की डिजाइन, शानदार प्रदर्शन और इको-फ्रेंडली तकनीक के लिए जानी जाती है. रोहित की यह कार उनके आधुनिक और स्टाइलिश इमेज के अनुरूप है.

रोहित शर्मा हमेशा से कारों के शौकीन रहे हैं. उनके गैराज में मर्सिडीज-बेंज G-क्लास, BMW 7 सीरीज, ऑडी Q7 और रेंज रोवर जैसी कारें हैं. रोहित शर्मा अक्सर अपनी नीली लैम्बोर्गिनी चलाते रहे, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 264 उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड ODI स्कोर का ट्रिब्यूट था. IPL 2025 में उन्होंने इसे Dream11 गिवअवे के तहत एक विजेता को दे दिया.

Advertisement

ऑस्ट्रेलिया दौरा: भारत की बड़ी तैयारी

रोहित अगले ऑस्ट्रेलिया दौरे में रहेंगे, जहां भारत 19 से 25 अक्टूबर तक तीन ODIs खेलेगा. रोहित और विराट कोहली को टीम में विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में चुना गया है, जिसकी कप्तानी शुभमन गिल करेंगे. मार्च में चैम्पियंस ट्रॉफी जीत के बाद यह उनका पहला अंतरराष्ट्रीय मैच होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement