Rohit Sharma Ind Vs Wi: रोहित शर्मा की धूम, 48 घंटे में वापस लिया टी-20 में सबसे ज्यादा रन का तमगा, विराट कोहली को भी पछाड़ा

भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने ब्रेक के बाद धमाकेदार वापसी की है. वेस्टइंडीज़ के खिलाफ शुक्रवार को खेले गए पहले टी-20 मैच में रोहित शर्मा ने अर्धशतक जड़ा और विरोधी टीम के छक्के छुड़ा दिए. इसी पारी में रोहित ने अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड भी दर्ज किया और टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए.

वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेले गए इस सीरीज़ के पहले मैच में रोहित शर्मा ने 44 बॉल में 64 रनों की पारी खेली. इस पारी में रोहित शर्मा ने 7 चौके जमाए और 2 छक्के भी जड़े. कप्तान रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट इस दौरान 145 का रहा और वह अपनी तेज़ी बरकरार रखने में कामयाब हुए.

टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

• रोहित शर्मा- 129 मैच, 3443 रन, 32.38 औसत

• मार्टिन गुप्टिल- 116 मैच, 3399 रन, 32.37 औसत

• विराट कोहली- 99 मैच, 3308 रन, 50.12 औसत

48 घंटे में ही वापस ले लिया रिकॉर्ड

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ धमाकेदार पारी खेली और इस दौरान अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड भी कर लिया. रोहित शर्मा एक बार फिर टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

अभी स्कॉटलैंड के खिलाफ हुए टी-20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था और रोहित शर्मा को पछाड़ दिया था. उस मैच के बाद मार्टिन गुप्टिल के 116 मैच में 3399 रन थे, जबकि रोहित शर्मा 128 मैच में 3379 रनों पर थे. अब रोहित शर्मा फिर नंबर-1 बन गए हैं.

🚨 Milestone Alert 🚨



Congratulations to #TeamIndia captain @ImRo45 as he becomes the leading run-getter in T20Is (in Men's cricket). 👏 👏



Follow the match ▶️ https://t.co/qWZ7LSCVXA #WIvIND pic.twitter.com/koukfHIR2i