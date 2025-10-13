scorecardresearch
 

रोह‍ित शर्मा की ODI कप्तानी में खेले पहले मैच के ख‍िलाड़ी अब कहां हैं? 3 ले चुके हैं रिटायरमेंट

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने 56 में से 42 ओडीआई मुकाबले जीते. रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया की जीत का प्रतिशत 75 रहा. अब शुभमन गिल से भी बतौर कप्तान ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

रोहित शर्मा ने पहली बार वनडे टीम की कप्तानी श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में की थी. (Photo: X/@ImRo45)
ऑस्ट्रेलिया दौरे के जरिए भारतीय टीम वनडे क्रिकेट में नया आगाज करने जा रही है. इस दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज में शुभमन गिल टीम इंडिया की कप्तानी करने जा रहे हैं. शुभमन को रोहित शर्मा की जगह वनडे टीम का नया कप्तान चुना गया है. 19 अक्टूबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली भी भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा हैं.

रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में कप्तान के तौर पर शानदार प्रदर्शन किया. रोहित की कप्तानी में भारत ने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में खिताबी जीत हासिल की थी. रोहित अब केवल स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर भारतीय टीम के लिए खेलने जा रहे हैं, ऐसे में उनके लिए भी यह सीरीज किसी नई शुरुआत से कम नहीं होगी.

रोहित शर्मा ने 56 वनडे इंटरनेशनल मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की. रोहित शर्मा ने पहली बार वनडे टीम की कप्तानी 10 दिसंबर 2017 को श्रीलंका के खिलाफ धर्मशाला में की थी. तब विराट कोहली को वनडे सीरीज के लिए आराम दिया था. हालांकि उस मुकाबले को रोहित शर्मा यादगार नहीं बना सके थे. रोह‍ित के अंडर में उस मैच में खेले शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी और द‍िनेश कार्त‍िक अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं. 

सुरंगा के आगे पस्त हुई थी टीम इंडिया

भारतीय टीम को उस मुकाबले में 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी. टीम इंडिया उस मैच में सुरंगा लकमल (13/4) की घातक गेंदबाजी के चलते 112 रन ही बना सकी थी. जवाब में श्रीलंकाई टीम ने 20.4 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया. भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या ने 1-1 विकेट लिए थे. उस मुकाबले में रोहित शर्मा के अलावा श्रेयस अय्यर और कुलदीप यादव भी भारतीय टीम की प्लेइंग-11 का हिस्सा थे. ये तीनों अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम के लिए भाग लेने वाले हैं.

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत को पहले वनडे मुकाबले में हार झेलनी पड़ी थी. (Photo: BCCI)

रोहित शर्मा बतौर कप्तान अपने पहले वनडे मुकाबले में सिर्फ 2 रन पर आउट हुए थे. शिखर धवन तो बिना खाता खोले चलते बने थे. जबकि श्रेयस अय्यर 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे थे. रोहित अब बतौर सीनियर खिलाड़ी टीम का अहम हिस्सा हैं. वहीं धवन ने अगस्त 2024 में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. जबकि श्रेयस अय्यर वनडे टीम के उपकप्तान हैं. श्रेयस चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी रहे थे.

दिनेश कार्तिक, मनीष पांडे, एमएस धोनी और हार्दिक पंड्या ने उस मुकाबले में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की थी. कार्तिक (0 रन), पंड्या (10 रन) और पांडे (2 रन) कुछ खास नहीं कर पाए थे. लेकिन धोनी ने 87 बॉल पर 65 रन बनाए थे. कार्तिक ने जून 2024 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था. वहीं मनीष पांडे ने आखिरी बार जुलाई 2021 में भारत के लिए खेला था.

महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा, लेकिन वो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अब भी खेलते हैं. उधर हार्दिक पंड्या अब भारत की व्हाइट बॉल टीम के अहम सदस्य बन चुके हैं. पंड्या को चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर होना पड़ा है.

ms dhoni
एमएस धोनी ने साल 2017 में धर्मशाला वनडे में अर्धशतकीय पारी खेल टीम की लाज बचाई थी. (Photo: BCCI)

भारतीय टीम के लिए उस मुकाबले में लोअर ऑर्ड में भुवनेश्वर कुमार (0), कुलदीप यादव (19 रन), जसप्रीत बुमराह (0 रन) और युजवेंद्र चहल (नाबाद 0 रन) ने बैटिंग की थी. भुवनेश्वर नवंबर 2022 के बाद से भारत के लिए नहीं खेले हैं, लेकिन आईपीएल में अब भी डटे हुए हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को आईपीएल चैम्पियन बनाने में भुवनेश्वर कुमार का अहम रोल रहा था. युजवेंद्र चहल की बात करें तो वो जनवरी 2023 के बाद भारतीय टीम के लिए एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं. हालांकि चहल 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे थे. कुलदीप यादव अब भारत की स्पिन बॉलिंग यूनिट के लीडर हैं, वहीं बुमराह को ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए आराम दिया गया है.

बतौर ओडीआई कैप्टन रोहित शर्मा के पहले मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग-11: शिखर धवन, रोहित शर्मा (कप्तान), श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, दिनेश कार्तिक, एमएस धोनी (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल.

