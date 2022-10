Rohit Sharma: नाक से बह रहा था खून, फिर भी फील्डिंग सेट कर रहे थे रोहित शर्मा

भारत ने रविवार को हुए मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 16 रनों से हरा दिया. इसी के साथ टी-20 सीरीज पर टीम इंडिया ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. गुवाहाटी में हुए इस मैच के दौरान कई तरह की अड़चनें आईं और कई गजब के पल भी देखने को मिले. मैच के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ कि हर भारतीय फैन चिंता में डूब गया.



दरअसल, टीम इंडिया जब फील्डिंग कर रही थी उस वक्त कप्तान रोहित शर्मा की हालत खराब हो गई थी. फील्डिंग करते वक्त रोहित शर्मा की नाक से खून बहने लगा था, जिसके बाद वह मैदान छोड़कर चले गए थे. लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि जब रोहित की नाक से खून बह रहा था, उस वक्त भी वह फील्डिंग सेट कर रहे थे.

Yesterday Rohit's nose started bleeding but in spite of that he kept giving instructions & gave his 100%



He always thinks about his country & his team first. vey proud of him. Lot’s of love & respect for @ImRo45. I feel proud to be a fan of Rohit.🫡🥺❤️pic.twitter.com/gv7DrpgD0h