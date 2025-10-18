scorecardresearch
 

Feedback

'2027 का वर्ल्ड कप खेलूंगा...', रोहित शर्मा ने नन्हे फैन्स से किया वादा, VIDEO

रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के वनडे क्रिकेट में 273 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 32 शतकों की मदद से 11168 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा अब 2027 के वर्ल्ड कप में खेलना चाहते हैं, जिसके आयोजन में अब भी दो साल बचा है.

Advertisement
X
रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने दो आईसीसी खिताब जीते. (Photo: PTI)
रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने दो आईसीसी खिताब जीते. (Photo: PTI)

रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर खेलने जा रहे हैं. रोहित की जगह शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है. रोहित के अलावा विराट कोहली भी वनडे सीरीज का पार्ट हैं. रोहित-कोहली के ओडीआई करियर को लेकर काफी चर्चा हो रही है. ये दोनों दिग्गज टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट को पहले ही अलविदा कह चुके हैं. 

अब रोहित शर्मा ने 50 ओवर के फॉर्मेट में अपने फ्यूचर को लेकर चल रही अटकलों को खत्म कर दिया है. रोहित ने कहा है कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं. रोहित ने मेक-ए-विश (Make-A-Wish) फाउंडेशन के बच्चों से बातचीत के दौरान वादा किया कि वो 2027 ODI वर्ल्ड कप में खेलेंगे. रोहित ने बच्चों से कहा कि वो पूरी मेहनत करेंगे. ताकि भारत को ट्रॉफी दिला सकें.

वीडियो में एक यंग फैन रोहित शर्मा से पूछता है कि क्या वह अगले वर्ल्ड कप तक खेलेंगे. रोहित मुस्कुराते हैं और बिना हिचकिचाते हुए कहते हैं कि वह पूरी तरह तैयार हैं और ट्रॉफी जीतने के लिए मैदान पर होंगे. यह वीडियो सितंबर का प्रतीत होता है, जब रोहित ने मुंबई में इस फाउंडेशन का दौरा किया और बच्चों के साथ बातचीत की. रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम को वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार झेलनी पड़ी थी.

सम्बंधित ख़बरें

Suryakumar Yadav
Gill पर Suryakumar Yadav ने दिया बड़ा बयान! 
Virat Kohli
Australia दौरे पर Virat Kohli रच सकते हैं इतिहास! 
Axar On Rohit and Kohli
Axar Patel ने Rohit और Virat को लेकर दिया बड़ा बयान! 
Head and Axar
Head ने Rohit और Kohli को लेकर क्या कहा? 
Shane Watson
Shane Watson ने Rohit और Kohli को चेताया! 
Advertisement

रोहित की कप्तानी में भारत ने खत्म किया सूखा
खिताबी मुकाबले में हार के बाद से रोहित शर्मा के वनडे करियर पर लगातार सवाल उठते रहे है. हालांकि रोहित ने अपनी कप्तानी में भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 और चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 जिताकर उस हार की कसक कुछ कम की. रोहित और विराट कोहली चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने के बाद अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए तैयार हैं. तीन मैचों की वनडे सीरीज रोहित-विराट के लिए 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी के मद्देनजर अहम हो सकता है.

ऑस्ट्रेलियाई स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने भी भविष्यवाणी की है कि रोहित शर्मा और विराट कोहलीा 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक खेलते रहेंगे. शुभमन गिल को भारतीय वनडे टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जो नई लीडरशिप की शुरुआत का संकेत है. लेकिन रोहित-विराट को टीम में बनाए रखना सेलेक्टर्स का रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जो युवा टीम के लिए विदेशी दौरे पर बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है.

रोहित शर्मा इस समय पूरी तरह से फिट नजर आ रहे हैं. उन्होंने भारतीय टीम के पूर्व असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर के साथ ट्रेनिंग की है और ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले लगभग 10 किलो वजन कम किया. 19 अक्टूबर को शुरू होने वाली वनडे सीरीज में सभी की निगाहें रोहित और विराट कोहली के प्रदर्शन पर होंगी. यह सीरीज उन लाखों भारतीय फैन्स के लिए बेहद खास है, जो इन दोनों दिग्गज को 2027 के वर्ल्ड कप में खेलते देखना चाहते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement