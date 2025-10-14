scorecardresearch
 

Feedback

रोहित शर्मा के 10kg वजन घटाने का 2011 वर्ल्ड कप से है कनेक्शन? पूर्व कोच ने सुनाया किस्सा

संजय बांगर ने कहा कि रोहित शर्मा का नया फिटनेस अवतार उन्हें 2011 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के बाद के संघर्ष और बदलाव की याद दिलाता है. अभिषेक नायर की निगरानी में रोहित ने करीब 10 किलो वजन घटाया है और खुद को ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए तैयार किया है.

Advertisement
X
ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले रोहित शर्मा ने किया जमकर अभ्यास (PTI Photo)
ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले रोहित शर्मा ने किया जमकर अभ्यास (PTI Photo)

पूर्व भारतीय बल्लेबाजी कोच संजय बांगर ने रोहित शर्मा की हालिया फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन की तुलना उस मानसिक बदलाव से की है, जो उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने के बाद दिखाया था. बांगर ने कहा कि रोहित ने आलोचकों को जवाब देने के लिए कड़ी मेहनत की है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने हाल के वर्षों में उनकी फिटनेस पर सवाल उठाए थे.

फिट और फोकस्ड रोहित शर्मा

38 वर्षीय रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने इस महीने की शुरुआत में एक अवॉर्ड शो में हिस्सा लिया, जहां वे पहले से काफी फिटर और स्लिम नजर आए. यह 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से पहले अहम माना जा रहा है. इस सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली (Virat Kohli) दोनों शामिल हैं, जबकि शुभमन गिल (Shubman Gill) टीम की कप्तानी करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

India's Virat Kohli (R) along with his captain Rohit Sharma
'ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद संन्यास...', रोहित-विराट के वनडे भविष्य पर बोले पूर्व कोच 
Ravindra Jadeja
Jadeja बोले-2027 का वर्ल्ड कप जीतना मेरा सपना है 
Rohit and Gill
Shubman Gill ने तोड़ा Rohit Sharma का रिकॉर्ड! 
Shubman Gill
शुभमन ने रचा इतिहास...टूटा रोहित का रिकॉर्ड, कोहली के क्लब में भी एंट्री 
मुंबई में रोहित शर्मा अपनी नई टेस्ला के साथ.
Elon Musk भी देख चुके रोहित की Tesla का वीडियो, सोशल मीडिया पर मचा तहलका 

रोहित ने 10 किलो घटाया वजन

रोहित के करीबी दोस्त अभिषेक नायर (Abhishek Nayar) के अनुसार, उन्होंने पिछले एक महीने में करीब 10 किलोग्राम वजन कम किया है. नायर की निगरानी में वे लगातार जिम और नेट सेशन में पसीना बहा रहे हैं. उनकी ट्रेनिंग और बैटिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा ने दिया ऑटोग्राफ तो फफक पड़ा नन्हा फैन, Video वायरल

क्या बोले संजय बांगर

संजय बांगर ने कहा, 'पिछली बार जब रोहित ने इतनी सख्त फिटनेस रूटीन अपनाई थी, तब वे 2011 वर्ल्ड कप टीम से बाहर किए गए थे. वह झटका उनके दिल में गहरा असर छोड़ गया था, और अब वही जुनून दोबारा नजर आ रहा है. 2012 से 2024 के बीच उन्होंने अपार सफलता हासिल की है, लेकिन फिटनेस को लेकर हुई आलोचना ने उन्हें झकझोरा है. अब उन्होंने उसे सुधारने के लिए दिल से मेहनत की है, यह उनकी तैयारी और सोच में साफ झलकता है.'

बांगर ने आगे कहा, यह देखकर अच्छा लग रहा है कि रोहित फिर से भूखे और फिट नजर आ रहे हैं. एक कप्तान के तौर पर आपको कभी-कभी बाउंड्री पर फील्डिंग करनी होती है, डाइव लगानी पड़ती है, और टीम के लिए टोन सेट करना होता है. रोहित खुद को उसी चुनौती के लिए तैयार कर रहे हैं, और यह बहुत सकारात्मक संकेत है.'

यह भी पढ़ें: 'ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद संन्यास...', रोहित-विराट के वनडे भविष्य पर आया रवि शास्त्री का रिएक्शन

आईपीएल 2025 खत्म होने के बाद से रोहित ने कोई प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेला है. लेकिन उन्होंने हाल के हफ्तों में मुंबई के शिवाजी पार्क में अभिषेक नायर की देखरेख में नेट्स पर जमकर अभ्यास किया है. वहां मौजूद लोगों ने उनके शॉट्स और टाइमिंग की खूब तारीफ की.

Advertisement

भले ही रोहित और कोहली की वापसी हुई है, लेकिन दोनों के लिए यह दौर करियर का निर्णायक चरण माना जा रहा है. चयन समिति ने साफ कर दिया है कि आने वाले दो वर्षों में खिलाड़ियों का फिटनेस और प्रदर्शन ही 2027 वनडे वर्ल्ड कप में चयन तय करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement