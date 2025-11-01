एनर्जी कम और निराशा ज्यादा... ऋषभ पंत अब पूरी तरह फिट, खुद सुनाई रिकवरी की कहानी

भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट से उबरकर मैदान पर लौट चुके हैं. ऋषभ साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ चार दिवसीय मैच में इंडिया-ए की कप्तानी कर रहे हैं. यह मुकाबला भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में खेला जा रहा है.
ऋषभ पंत की वापसी उतनी शानदार नहीं रही और वो पहली पारी में सिर्फ 17 रन बनाकर तेज गेंदबाज ओकुहले सेले की गेंद पर जुबैर हमजा के हाथों लपके गए. ऋषभ को इस साल इंग्लैंड दौरे के दौरान पैर में फ्रैक्चर में हो गया था, जिसके चलते वो कुछ महीनों तक मैदान से दूर रहे. अब ऋषभ ने पूरी तरह फिट होने की पुष्टि की है.
इंग्लैंड दौरे पर मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान ऋषभ पंत ने क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह चूक गए थे. बॉल उनके दाहिने पैर पर लग गई थी, जिससे फ्रैक्चर हो गया था. ऋषभ दर्द के बावजूद उस टेस्ट मैच में दोबारा बल्लेबाजी करने आए थे, जो उनके जज्बे और हिम्मत को दिखाता है.
'पूरी तरह से ठीक हो गया हूं...'
ऋषभ पंत ने बीसीसीआई की ओर से शेयर किए गए वीडियो में कहा, 'पहले छह हफ्ते सिर्फ हीलिंग (घाव भरने) पर ध्यान था. फ्रैक्चर के ठीक होने के बाद मैंने धीरे-धीरे रिहैब शुरू किया. फिजियोथेरेपी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर काम किया. मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं. रिकवरी के दौरान मदद करने के लिए मैं सीओई के स्टाफ का बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं.'
ऋषभ पंत ने माना कि यह उनके करियर का सबसे मुश्किल समय था. उन्होंने कहा, 'चोट के दौरान खुद को मोटिवेट रखना मुश्किल होता है. एनर्जी कम हो जाती है और निराशा बढ़ती है. लेकिन अगर ऐसी छोटी-छोटी चीजें मिल जाएं जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं, तो उन पर टिके रहना जरूरी होता है, खासकर जब आप उस दौर से गुज़र रहे हों.'
साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ मैच में ऋषभ पंत ने पहली पारी में कुछ खास योगदान नहीं दिया, लेकिन यह इनिंग्स उनके लिए फुल फिटनेस और इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की पहली सीढ़ी साबित हुई. ऋषभ अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से होने जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं.