Rishabh Pant Car Accident: दर्द से कराह रहे ऋषभ पंत... सूजन के कारण अभी घुटने-टखने का MRI होना मुश्किल

Rishabh Pant Car Accident: भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत इस समय काफी दर्द में हैं. दिल्ली से अपने घर रूड़की जाते समय शुक्रवार तड़के पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ था. हादसे के बाद पंत को रूड़की के अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिर वहां से ऋषभ पंत को देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. जहां उनका इलाज चल रहा है. पंत के साथ उनकी मां भी हैं.

मगर इस समय पंत काफी दर्द से गुजर रहे हैं. उनको सिर, पीठ, पैर, घुटने और टखने में गंभीर चोटें आईं हैं. इसी के चलते उनके ब्रेन और स्पाइन का MRI स्कैन भी कराया गया था. जिसकी रिपोर्ट सामने आ गई है. इस रिपोर्ट ने फैन्स और खुद पंत को बड़ी राहत दी है. रिपोर्ट नॉर्मल आई है.

मां के लिए सरप्राइज, कार की भयंकर टक्कर और चश्मदीदों की बातें... ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की पूरी कहानी

अब तक नहीं हुआ टखने और घुटने का MRI स्कैन

सूत्रों ने बताया है कि ऋषभ पंत की अब भी कई और जांच होनी हैं. उनके टखने और घुटने का भी MRI स्कैन कराया जाना था. मगर इसे टाल दिया गया है, क्योंकि पंत को काफी दर्द हो रहा था और सूजन भी थी. यह एमआरआई स्कैन अब तक नहीं हुआ है. सूत्रों की मानें तो यह दर्द और सूजन के कारण यह स्कैन आज भी होना मुश्किल है.

The Honorable Prime Minister of India Shri @narendramodi ji called up Rishabh Pant's family and inquired about his health following his car accident this morning. We thank the Prime Minister for this gesture and his soothing words of assurance.