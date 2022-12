Rishabh Pant Car Accident: ऋषभ पंत को मौत के मुंह से बचाने वाले ड्राइवर-कंडक्टर को मिला ये इनाम, बताई पूरी घटना

Rishabh Pant Car Accident: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत एक बड़े हादसे में बाल-बाल बचे हैं. शुक्रवार (30 दिसंबर) तड़के रूड़की के पास पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया था. तब वहां सबसे पहले बस ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत पहुंचे थे. उन्होंने ही पंत को बचाया और एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भिजवाया.

इस सराहनीय काम के लिए इन दोनों लोगों को बड़ा इनाम मिला है. दरअसल, सुशील कुमार और परमजीत को पानीपत डिपो की तरफ से सम्मानित किया गया है. उत्तराखंड सरकार ने भी ऐलान किया है कि वह भी दोनों लोगों को सम्मानित करेगी. सरकार ने कहा है कि दोनों ने मानवता के लिए सराहनीय काम किया है. उनका सम्मान जरूर होना चाहिए.

राज्य सरकार भी दोनों को सम्मानित करेगी

पानीपत डिपो के जनरल मैनेजर कुलदीप झांगरा ने दोनों को सम्मानित किया है. उन्होंने कहा, 'सुशील और परमजीत ने एक घायल आदमी को बचाकर अच्छा काम किया है. उन्हें बाद में पता चला था कि वह क्रिकेटर ऋषभ पंत है. हमें उन पर गर्व है. उत्तराखंड सरकार ने भी ऐलान किया है कि वह भी दोनों लोगों को सम्मानित करेगी.'

5-7 सेकंड की देरी होती, तो कुछ भी हो सकता था

बस कंडक्टर परमजीत ने कहा, 'जैसे ही हमने उसे (ऋषभ पंत) को बाहर निकाला, उसके 5-7 सेकंड बाद ही कार में आग लग गई और वह जलकर खाक हो गई. उनकी पीठ पर काफी चोटें आई थी. इसके बाद जब हमने उनसे पूछा कि वह कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि वह क्रिकेटर ऋषभ पंत हैं.' इस बयान से साफ है कि यदि 5-7 सेकंड की देरी होती, तो कुछ भी अनहोनी होने की आशंका थी.

