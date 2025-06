RCB vs PBKS IPL Final 2025: ना कोहली, ना हेजलवुड.... क्रुणाल पंड्या बने IPL फाइनल के असली मैच टर्नर, इस ड्रीम स्पेल ने पलटा मैच

Krunal Pandya IPL 2025 Final: 18 साल का इंतजार, RCB फैन्स का दर्द और निराशा आखिरकार खत्म हुई. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को रोमांचक मुकाबले में 6 रन से हराकर पहली बार IPL का खिताब जीत लिया. इस मुकाबले में RCB की जीत के सबसे बड़े सुपर स्टार क्रुणाल पंड्या रहे. ज‍िन्होंने अपने ड्रीम स्पेल से पूरा मैच ही पलट दिया.

इस मुकाबले में बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए, लेकिन ये स्कोर बहुत मजबूत नहीं लग रहा था. विराट कोहली ने 35 गेंदों पर 43 रन की धीमी पारी खेली. फिल सॉल्ट (18), मयंक अग्रवाल (24), रजत पाटीदार (26), और लियाम लिविंगस्टोन (25) जैसे खिलाड़ी शुरूआत तो कर पाए लेकिन कोई बड़ा स्कोर नहीं बना सके.

This isn’t just celebrations, it’s tears, hugs and screams. This is what belief finally looks like. ❤️ pic.twitter.com/5Fh01Wep0U

पंजाब की गेंदबाजी में जेम‍िसन ने मचाया धमाल, उन्होंने पाटीदार और सॉल्ट जैसे अहम विकेट लिए. जेम‍िसन ने कुल 3 विकेट लिए, लेकिन 17वें ओवर में उन्हें लिविंगस्टोन और जितेश शर्मा ने खूब मारा. वहीं मैच के आख‍िरी ओवर में अर्शदीप सिंह ने भी तीन विकेट लेकर RCB को 200 पार करने से रोक दिया.



PBKS ने 191 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी शुरुआत की और पावरप्ले में 52 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद RCB की गेंदबाजी ने गेम पलट दिया, शशांक सिंह ने जरूर 30 गेंदों पर 61 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. हालांकि शशांक ने अगर आख‍िरी ओवर की पहली फुलटॉस गेंद को भी हिट किया होता तो शायद नतीजा पंजाब के पक्ष में भी हो सकता था.

हेजलवुड ने पहली सफलता द‍िलाई जब प्र‍ियांश आर्य का कैच फ‍िल सॉल्ट ने बाउंड्री लाइन से खींचते हुए पकड़ा वहीं और आखिरी ओवर में लगातार दो डॉट गेंदें डालकर जीत पक्की कर दी. आखिरी ओवर में पंजाब को 29 रन चाहिए थे लेकिन वो 184/7 तक ही पहुंच पाए.

क्रुणाल पंड्या बने हीरो!

इस मुकाबले में क्रुणाल पंड्या ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 2 विकेट लिए. उनकी कसी हुई गेंदबाजी से ही RCB की टीम मैच में वापस आई. आर्य के आउट होने के बाद क्रुणाल पंड्या का ड्रीम स्पेल शुरू हुआ. क्रुणाल को सातवें ओवर में लाया गया, जहां उन्होंने अपने स्पेल के पहले ओवर में महज 3 रन दिए.

Spell so sharp, it cut through the chase. This might just be the difference. 🥹🤞 pic.twitter.com/A7iFDvfqvW