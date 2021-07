रैना के बाद जडेजा के ‘राजपूत बॉय’ ट्वीट पर दंगल, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) की दो यूनिट इन दिनों श्रीलंका और इंग्लैंड के दौरे पर हैं. इन दौरों से इतर सोशल मीडिया पर क्रिकेटर्स एक अलग मसले को लेकर चर्चा में हैं. बीते दिनों पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना (Suresh Raina) के एक कमेंट पर विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनी जाति का जिक्र किया था. अब इसी कड़ी में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) का नाम भी जुड़ गया है.



इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया का हिस्सा रविंद्र जडेजा ने गुरुवार रात को ट्वीट किया, ‘राजपूत बॉय, फॉरेवर, जय हिंद’. भारतीय क्रिकेटर के इसी ट्वीट पर सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया.



रविंद्र जडेजा के ट्वीट पर भड़के लोग



रविंद्र जडेजा के ट्वीट पर फैंस का रिएक्शन आने लगा और लोगों ने इस तरह जाति के मुद्दे को छेड़ने पर जडेजा को खरी-खोटी सुना दी. ट्विटर यूजर्स ने जवाब देते हुए लिखा कि क्या आपको क्रिकेटर के तौर पर ऐसी जातिवादी बातें करने में शर्म नहीं आती? हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं.



इसके अलावा कुछ अन्य यूजर्स ने लिखा कि सर, आप लाखों युवाओं की प्रेरणा हैं. लेकिन आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी, रंग-जाति-मजहब कोई मायने नहीं रखता है. आप कुछ भी हो, लेकिन हम आपके साथ हैं.

Are you not ashamed to do such casteist talk as a cricketer? We are Indian firstly and lastly.