सुरेश रैना के बाद हरभजन सिंह की मदद को आगे आए सोनू सूद, बोले- पहुंचा दिए जाएंगे रेमडेसिविर

एक्टर सोनू सूद कोरोना काल में गरीबों के मसीहा बनकर उभरे. उन्हें रियल लाइफ हीरो बताया गया. सोनू सूद नि: स्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रहे हैं. प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाना, बच्चों को पढ़ाई के लिए फोन की व्यवस्था करना, इलाज के लिए वेंटिलेटर, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करना. सोनू सूद हर हाल में सभी की मदद की कोशिश में लगे हैं.

सोनू सूद ने सेलिब्रिटीज की भी मदद की है. उन्होंने सुरेश रैना की मदद की थी. सुरेश रैना की मौसी को ऑक्सीजन की जरुरत थी. अब सोनू ने क्रिकेटर हरभजन सिंह की मदद के लिए आगे आए हैं.

सोनू सूद ने की हरभजन की मदद

हरभजन सिंह ने ट्विटर पर मदद मांगी थी. उन्होंने लिखा था- एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरुरत है. साथ ही उन्होंने पेशेंट की डिटेल्स भी शेयर की. इस पर सोनू सूद ने लिखा- भाई, पहुंचा दी जाएगी. इस पर हरभजन सिंह ने उन्हें धन्यवाद दिया है. हरभजन ने लिखा-थैंक्यू मेरे भाई. भगवान आपको शक्ति और आशीर्वाद दे.



