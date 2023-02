Ravindra Jadeja: रवींद्र जडेजा को उंगली पर क्रीम लगाना पड़ा भारी, ICC ने दी ये सजा

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर टेस्ट मैच में एक पारी और 132 रनों से शानदार जीत हासिल की. मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी सिर्फ 91 रनों पर सिमट गई. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. सीरीज का दूसरा मुकाबला 17 फरवरी से दिल्ली में खेला जाएगा.

जीत के बीच ही भारतीय टीम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. आईसीसी ने ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया है. साथ ही जडेजा के खाते में एक डिमेरिंट प्वाइंट भी जोड़े गए. रवींद्र जडेजा को आईसीसी के लेवल-1 नियम के उल्लंघनों का दोषी पाया गया. जडेजा ने टेस्ट मैच के पहले दिन अंपायर से अनुमित लिए बिना अपनी स्पिनिंग फिंगर में क्रीम लगाई थी, जिसे आईसीसी के आचार संहित का उल्लंघन माना गया.

आईसीसी ने एक विज्ञप्ति में कहा, 'रवींद्र जडेजा को खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.20 का उल्लंघन करते पाया गया, जो खेल भावना के विपरीत आचरण प्रदर्शित करने से संबंधित है.' आईसीसी ने बताया कि जडेजा ने अपराध स्वीकार कर लिया और औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी.

मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट का मानना था कि जडेजा ने उंगली पर क्रीम सिर्फ मेडिकल कारणों के चलते ही लगाई थी और उनका उद्देश्य बॉल टेम्परिंग बिल्कुल नहीं था. साथ ही जडेजा के फिंगर में क्रीम लगाने से गेंद की स्थिति भी नहीं बदला थी. मैदानी अंपायरों नितिन मेनन और रिचर्ड लिंगवर्थ, तीसरे अंपायर माइकल गॉफ और फोर्थ अंपायर केएन अनंतपद्मनाभन ने जडेजा पर आरोप लगाए थे.