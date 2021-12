Ind Vs Nz, Ravichandran Ashwin: रिकॉर्डतोड़ अश्विन...इस साल विकेट लेने में सबसे आगे, NZ के खिलाफ बनाया ये रिकॉर्ड

Ind Vs Nz, Ravichandran Ashwin: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी मुंबई टेस्ट मैच में ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का जलवा देखने को जारी है. पहली पारी में चार विकेट लेने वाले अश्विन ने दूसरी पारी में भी शानदार खेल दिखाया. रविचंद्रन अश्विन ने इसी के साथ कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए और साल 2021 में अपने नाम 50 से ज्यादा विकेट कर लिए.

इस साल 50 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन पहले खिलाड़ी बने हैं. ऐसा चौथी बार है जब टेस्ट क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने किसी एक कैलेंडर ईयर में 50 या उससे ज्यादा विकेट लिए हो.

साल 2021 में सबसे ज्यादा विकेट-

• रविचंद्रन अश्विन- 8 मैच, 51 विकेट*

• शाहीन आफरीदी- 9 मैच, 44 विकेट

• हसन अली- 8 मैच, 39 विकेट

एक कैलेंडर ईयर में 50 या उससे ज्यादा विकेट (भारतीय खिलाड़ी)

• रविचंद्रन अश्विन: 2015, 2016, 2017, 2021

• अनिल कुंबले: 1999, 2004, 2006

• हरभजन सिंह: 2001, 2002, 2008

• कपिल देव: 1979, 1983

And Ashwin takes another one!



Ross Taylor departs for 6.#WTC23 | #INDvNZ | https://t.co/EdvFj8QtKD https://t.co/QPVADgSGje