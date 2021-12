IPL Mega Auction: 6 अनकैप्ड प्लेयर जिन पर बरस सकता है पैसा, पूर्व क्रिकेटर ने बताए नाम

IPL Mega Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 के लिए मेगा ऑक्शन जल्द ही होने वाला है. दो नई टीमें जुड़ने से अगला सीजन भी काफी रोमांचक होने वाला है. इस बार सभी टीमें पूरी तरह से नई बनेंगी. ऐसे में वे युवा और अनकैप्ड प्लेयर्स, जो अब तक स्टार रहे हैं, उनकी इस बार काफी ज्यादा डिमांड रहेगी. सभी फ्रेंचाइजी इन पर जमकर पैसा लुटा सकती हैं.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने ऐसे 6 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों के नाम बताए हैं, जिन पर फ्रेंचाइजी जमकर पैसा लुटा सकती हैं. आकाश के मुताबिक, यह 6 अनकैप्ड प्लेयर शाहरुख खान, रवि बिश्नोई, आवेश खान, राहुल त्रिपाठी, शिवम मावी और कार्तिक त्यागी हैं.

शाहरुख खान

शाहरुख खान ने पिछला सीजन पंजाब किंग्स के लिए खेला था. इस स्पिन ऑलराउंडर प्लेयर में लंबे छक्के लगाने की काबिलियत है. उन्होंने आईपीएल में अब तक 11 मैच खेले, जिसमें 21.85 की औसत से 153 रन बनाए. इस दौरान उनका 47 रन बेस्ट स्कोर रहा.

रवि बिश्नोई

इस स्पिन गेंदबाज ने अपनी बॉलिंग से टूर्नामेंट में सभी को मुरीद किया है. इन्होंने भी पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया. इस बार उन्होंने खुद ने ही रिटेन होने से मना किया है. इस लेग स्पिनर ने अब तक आईपीएल में 23 मैच खेले, जिसमें 24.91 की औसत से 24 विकेट ही झटके हैं. उनका 24 रन देकर 3 विकेट लेना बेस्ट परफॉर्मेंस रहा.

Let's have a look at some of the uncapped Indian players who could cash in big this auction. Also, what would be Bengaluru's and Punjab's strategy for this auction? That and much more on this episode of 'Betway Cricket Chaupaal:https://t.co/TAI7szCF3R pic.twitter.com/8jm8eh6XtA