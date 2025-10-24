'फॉर्म में आना होगा, कम्पटीशन तगड़ा...', विराट कोहली को रवि शास्त्री ने दी वॉर्निंग

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली का बल्ला चल नहीं पाया है. कोहली पर्थ और एडिलेड में खेले गए मैच में अपना खाता तक नहीं खोल पाए. कोहली के इंटरनेशनल करियर में ऐसा पहली बार हुआ, जब वो लगातार दो पारियों में डक पर आउट हुए. कोहली अब तीसरे वनडे में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे, जो 25 अक्टूबर को सिडनी में होना है.

विराट कोहली पर अब टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है. शास्त्री ने कहा है कि कोहली को अपनी फॉर्म जल्दी हासिल करनी होगी क्योंकि प्रतिस्पर्धा कड़ी है. कोहली सात महीने के लंबे ब्रेक के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटे हैं. उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल था. अब कोहली की वापसी योजना के अनुसार नहीं रही है. कोहली की फॉर्म तो खराब रही है, भारतीय टीम भी वनडे सीरीज गंवा चुकी है.

रवि शास्त्री ने फॉक्स स्पोर्ट्स पर कमेंट्री के दौरान कहा, 'उन्हें जल्दी फॉर्म पकड़नी होगी. भारत की व्हाइट-बॉल टीम में जगह के लिए मुकाबला बहुत कड़ा है. चाहे वह विराट हों, रोहित हों या कोई और. उन्होंने फिर रन नहीं बनाए और उनका फुटवर्क थोड़ा अनिश्चित था. ऐसा अक्सर नहीं होता, वनडे में उनका रिकॉर्ड शानदार है, इसलिए लगातार दो डक उनके लिए निराशाजनक होंगे.'

विराट कोहली के इस जेस्चर ने जीता दिल

एडिलेड में विराट कोहली जब पवेलियन लौट रहे थे, तो उन्होंने ग्लव्स उतारकर फैन्स का अभिवादन किया. ऐसे में उनके रिटायरमेंट की अटकलें लगनी शुरू हो गईं. लेकिन सुनिल गावस्कर ने यह बात खारिज की. गावस्कर ने कहा कि कोहली ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जो दो बार फेल होने के बाद क्रिकेट छोड़ दें.

सुनील गावस्कर ने स्पोर्ट्स टुडे से कहा, 'विराट कोहली दो डक के बाद हार मानने वाले नहीं हैं. वह सिडनी में, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज और रोहित शर्मा के साथ 2027 वर्ल्ड कप खेलकर रिटायर होना चाहेंगे. ऑस्ट्रेलियाई फैन्स भी शायद निराश होंगे कि विराट ने बड़ा स्कोर नहीं बनाया. वह बस दर्शकों का अभिवादन कर रहे थे. इसे ज्यादा तूल मत दें.'

विराट कोहली का फॉर्म का ना होना भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है. सिडनी वनडे कोहली के लिए फॉर्म हासिल करने और आलोचनाओं को शांत करने का मौका होगा. कोहली का वनडे रिकॉर्ड बेहद शानदार है, लेकिन हालिया प्रदर्शन चिंता बढ़ा रहा है. उनके लगातार दो शून्य से टीम इंडिया के बल्लेबाजी ऑर्डर में स्थिरता को लेकर सवाल खड़े हुए हैं. भारतीय फैन्स और क्रिकेट और विशेषज्ञ उम्मीद कर रहे हैं कि सिडनी वनडे में कोहली अपनी पुराने फॉर्म और आक्रामक बल्लेबाजी शैली के साथ वापसी करेंगे.

