scorecardresearch
 

Feedback

Arjun Tendulkar fiance: कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सान‍िया चंडोक, सारा से है क्लोज बॉन्ड‍िंग... होटल और आइसक्रीम का है बिजनेस

Sachin Tendulkar son's engagement: सच‍िन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई हो गई है. उनकी सगाई सान‍िया चंडोक से हुई है. जो एक कारोबारी पर‍िवार से ताल्लुक रखती हैं. आइए आपको अर्जुन तेंदुलकर को होने वाली दुल्हन‍िया और मंगेतर कौन हैं.

Advertisement
X
सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई होटल व्यवसायी रवि घई की नातिन सानिया चंडोक से हुई है, सान‍िया सारा की बेहद खास दोस्त हैं. (Photo: ITG)
सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई होटल व्यवसायी रवि घई की नातिन सानिया चंडोक से हुई है, सान‍िया सारा की बेहद खास दोस्त हैं. (Photo: ITG)

Who is Saaniya Chandok, Arjun Tendulkar fiance: 'क्रिकेट के भगवान' सच‍िन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर अब जल्द दूल्हा बनेंगे. उनकी सगाई सान‍िया चंडोक से हो गई है. अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सान‍िया चंडोक मुंबई के बड़े और संपन्न बिजनेस पर‍िवार से ताल्लुक रखती हैं. वहीं खास बात यह है कि सान‍िया की अर्जुन तेंदुलकर की बहन सारा तेंदुलकर से भी खास बॉन्ड‍िंग है. 

सोशल मीडिया पर खासा पॉपुलर 27 वर्षीय सारा तेंदुलकर सान‍िया चंडोक के साथ सारा की बेहद क्लोज बॉन्ड‍िंग है. इंस्टाग्राम पर वह कई मौकों पर सान‍िया के साथ अपने फोटोज और रील शेयर कर चुकी हैं. मार्च में जयपुर में हुई एक शादी के फोटोज सान‍िया और सारा के सोशल मीडिया पर शेयर हैं. जो अब फ‍िर से वायरल हो रहे हैं.

 

 

सम्बंधित ख़बरें

ed raid mumbai
मुंबई मेट्रो: जमीन घोटाले में पूर्व IAS अनिल पवार गिरफ्तार, रेड में 1.33 करोड़ रुपये बरामद 
Arjun Tendulkar and Saaniya Chandok
सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की हुई सगाई, मुंबई के इस बड़े घराने से है होने वाली दुल्हन 
Sara Tendulkar
Arjun ने किया बहन Sara Tendulkar का मेकअप! 
Yograj on arjun
Yograj Singh ने Arjun Tendulkar को लेकर की भविष्यवाणी 
arjun tendulkar ipl
Arjun Tendulkar को Mumbai Indians कब मौका देगी? 

 

क्या करता है सान‍िया चंडोक का पर‍िवार
सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की होने वाली दुल्हन सानिया चंडोक रवि घई की पोती हैं. अर्जुन और सानिया की सगाई एक निजी समारोह में हुई. इस सगाई में दोनों परिवारों के करीबी सदस्य और दोस्त शामिल है. घई फैमिली मुंबई का एक बड़ा और मशहूर कारोबारी परिवार है. वे इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव होटल और ब्रुकलिन क्रीमरी (लो-कैलोरी आइसक्रीम ब्रांड) के मालिक हैं. 

सान‍िया चंडोक क्या करती हैं? 
सरकारी रिकॉर्ड (कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय) के मुताबिक सान‍िया चंडोक मुंबई की Mr. Paws Pet Spa & Store LLP में  पार्टनर और डायरेक्टर हैं. मुंबई के बड़े बिज़नेस घरानों में से एक रवि इकबाल घई Graviss Hospitality Ltd के चेयरमैन हैं. ये एक पारिवारिक कारोबार है, जिसकी जड़ें होटल और आइसक्रीम इंडस्ट्री में गहरी हैं. रवि घई  इकबाल कृष्ण 'आई.के.' घई के बेटे हैं, जिन्होंने मशहूर क्वालिटी आइसक्रीम ब्रांड और मुंबई के मरीन ड्राइव पर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल की शुरुआत की थी.

Advertisement

रवि घई ने अपने पिता की इस विरासत को आगे बढ़ाया और भारत के साथ-साथ मिडिल ईस्ट में भी कारोबार फैलाया. उन्होंने वहां आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलीं और एक्सपोर्ट बढ़ाया. उनकी लीडरशिप में Graviss Hospitality ने कारोबार में विविधता लाई. कंपनी आज भी इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव होटल चलाती है और नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करती है. इनमें से एक है The Brooklyn Creamery, जो उनके पोते शिवान घई ने शुरू किया. ये ब्रांड हेल्थ-फोकस्ड आइसक्रीम के लिए मशहूर है.

अर्जुन तेंदुलकर कौन हैं? 
सच‍िन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को इस बार भी मुंबई इंड‍ियंस टीम ने आईपीएल 2025 के लिए 30 लाख रुपये की कीमत में अपनी टीम में शामिल किया.  25 वर्षीय अर्जुन ने साल 2021 में मुंबई की टीम की ओर से टी20 डेब्यू किया. वहीं फर्स्ट क्लास और ल‍िस्ट ए डेब्यू गोवा की ओर साल 2022 में किया.  उनको IPL डेब्यू करने का मौका 2023 सीजन में मिला. आईपीएल के अब तक कुल 5 मैचों में 3 विकेट ले चुके हैं, और 13 रन बना चुके हैं.  अर्जुन आईपीएल के 2024 सीजन में भी टीम में शामिल थे, जहां उनको महज एक मुकाबला खेलने को मिला था. 

अर्जुन तेंदुलकर के आंकड़े 
17 फर्स्ट क्लास मैच, 37 विकेट, 532 रन 
18 ल‍िस्ट ए मैच, 25 विकेट, 102 रन 
24 टी20, 27 विकेट, 119 रन 

Advertisement


 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement