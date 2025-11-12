scorecardresearch
 

Feedback

वो कोई मिस्ट्री गर्ल नहीं, वो WIFE है... अफगानी क्रिकेटर राश‍िद खान ने VIRAL फोटोज पर दी सफाई

अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने एक चैरिटी इवेंट के वायरल में दिख रही महिला की पहचान आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर खुलासा किया कि वह उनकी पत्नी हैं.

Advertisement
X
फोटो में दिख रही यह महिला और कोई नहीं बल्क‍ि राश‍िद खान की पत्नी हैं (Photo: X/@shamali_wal)
फोटो में दिख रही यह महिला और कोई नहीं बल्क‍ि राश‍िद खान की पत्नी हैं (Photo: X/@shamali_wal)

अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने हाल ही में एक चैरिटी इवेंट में एक म‍िस्ट्री गर्ल के साथ वायरल हुए फोटोज पर सफाई दी है. राश‍िद के हाल में यह फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. 

मंगलवार को लेग स्पिनर ने इंस्टाग्राम पर पुष्टि की कि तस्वीर में दिखाई देने वाली महिला उनकी पत्नी हैं. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर चल रही कई दिनों की चर्चाओं पर विराम लग गया है.

विवाद की शुरुआत इस महीने की शुरुआत में हुई, जब नीदरलैंड्स में राशिद खान चैरिटी फाउंडेशन के लॉन्च इवेंट से राशिद की एक महिला के साथ तस्वीर सामने आई . तस्वीर में अफगान‍िस्तान के T20I कप्तान को पारंपरिक पोशाक पहने एक महिला के बगल में बैठे हुए देखा गया था. यह फोटो वायरल हो गई और सीक्रेट मैर‍िज की बातें होने लगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Rashid Khan
अफगानी क्रिकेटर्स की मौत से टूटे राशिद खान, X के बायो से इस टीम का नाम हटाया 
Afghanistan cricketers killed
'पाक‍िस्तान की बेशर्मी...', अफगानी क्रिकेटरों की मौत पर नबी दुखी, नईब-फारुखी का भी छलका दर्द  
Afghan cricketers killed
पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक में मारे गए 3 अफगान क्रिकेटर्स कौन थे? कैसे गई जान 
Rashid Khan statement ON Pakistan attack
'बर्बर, अनैत‍िक और...', 3 अफगानी क्रिकेटरों की मौत पर राश‍िद खान भड़के, PAK को द‍िखाया आईना 
BAN VS AFG
रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को दी पटखनी, सुपर-4 की उम्मीदें बरकरार 

इंस्टाग्राम पर राश‍िद ने अपने पोस्ट में लिखा लिखा- 2 अगस्त को मैंने अपनी जिंदगी के एक नए और महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत की. मेरा निकाह हुआ और मैंने उस महिला से शादी की जो प्रेम, शांति और साझेदारी का प्रतीक है, जैसा मैंने हमेशा चाहा था.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rashid Khan (@rashid.khan19)

उन्होंने आगे लिखा- हाल ही में मैं अपनी पत्नी को एक चैरिटी इवेंट में लेकर गया था और दुख की बात है कि इतनी साधारण चीज से अनावश्यक अनुमान लगाए जाने लगे. सच्चाई बहुत सीधी है, वह मेरी पत्नी हैं और इसमें छ‍िपाने जैसी कोई बात नही है. जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, उनको थैंक्स.  

कुल म‍िलाकर राश‍िद ने अपनी पत्नी की प्राइवेसी का सम्मान करते हुए उनकी पहचान प्रकट न करने का फैसला किया था, और फैन्स से आग्रह किया कि वे उनकी निजी जिंदगी को लेकर गलत जानकारी फैलाने से बचें.  

ध्यान रहे राश‍िद खान ने अक्टूबर 2024 में काबुल में एक भव्य समारोह में अपनी ममेरी बहन से शादी की थी, जहां उनके तीन भाईयों ने भी विवाह किया था. अपनी इस स्पष्टीकरण के माध्यम से राशिद ने ध्यान अपनी चैरिटी पहलों की ओर भी मोड़ा. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement