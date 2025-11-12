अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने हाल ही में एक चैरिटी इवेंट में एक म‍िस्ट्री गर्ल के साथ वायरल हुए फोटोज पर सफाई दी है. राश‍िद के हाल में यह फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे.

मंगलवार को लेग स्पिनर ने इंस्टाग्राम पर पुष्टि की कि तस्वीर में दिखाई देने वाली महिला उनकी पत्नी हैं. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर चल रही कई दिनों की चर्चाओं पर विराम लग गया है.

विवाद की शुरुआत इस महीने की शुरुआत में हुई, जब नीदरलैंड्स में राशिद खान चैरिटी फाउंडेशन के लॉन्च इवेंट से राशिद की एक महिला के साथ तस्वीर सामने आई . तस्वीर में अफगान‍िस्तान के T20I कप्तान को पारंपरिक पोशाक पहने एक महिला के बगल में बैठे हुए देखा गया था. यह फोटो वायरल हो गई और सीक्रेट मैर‍िज की बातें होने लगी.

इंस्टाग्राम पर राश‍िद ने अपने पोस्ट में लिखा लिखा- 2 अगस्त को मैंने अपनी जिंदगी के एक नए और महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत की. मेरा निकाह हुआ और मैंने उस महिला से शादी की जो प्रेम, शांति और साझेदारी का प्रतीक है, जैसा मैंने हमेशा चाहा था.

उन्होंने आगे लिखा- हाल ही में मैं अपनी पत्नी को एक चैरिटी इवेंट में लेकर गया था और दुख की बात है कि इतनी साधारण चीज से अनावश्यक अनुमान लगाए जाने लगे. सच्चाई बहुत सीधी है, वह मेरी पत्नी हैं और इसमें छ‍िपाने जैसी कोई बात नही है. जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, उनको थैंक्स.

कुल म‍िलाकर राश‍िद ने अपनी पत्नी की प्राइवेसी का सम्मान करते हुए उनकी पहचान प्रकट न करने का फैसला किया था, और फैन्स से आग्रह किया कि वे उनकी निजी जिंदगी को लेकर गलत जानकारी फैलाने से बचें.

ध्यान रहे राश‍िद खान ने अक्टूबर 2024 में काबुल में एक भव्य समारोह में अपनी ममेरी बहन से शादी की थी, जहां उनके तीन भाईयों ने भी विवाह किया था. अपनी इस स्पष्टीकरण के माध्यम से राशिद ने ध्यान अपनी चैरिटी पहलों की ओर भी मोड़ा.

