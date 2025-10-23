scorecardresearch
 

एडिलेड वनडे में हार के बाद अश्विन का क्रिप्टिक पोस्ट, क्या विराट कोहली के लिए था इशारा?

ऐसा पहली बार हुआ है, जब विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार दो इनिंग्स में अपना खाता नहीं खोल पाए. कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है.

विराट कोहली लगातार दो पारियों में शून्य पर आउट हुए. (Photo: Getty Images/AshwinX)
विराट कोहली लगातार दो पारियों में शून्य पर आउट हुए. (Photo: Getty Images/AshwinX)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 23 अक्टूबर (गुरुवार) को को एडिलेड में खेले गए ओडीआई मैच में विराट कोहली का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. कोहली ने चार गेंदों का सामना किया और वो अपना खाता नहीं खोल सके. कोहली को तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट ने अंदर आती गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट किया. कोहली इससे पहले पर्थ वनडे में भी डक पर आउट हुए थे. तब कोहली का विकेट मिचेल स्टार्क ने लिया था. स्टार्क ने अंदर आती गेंद पर कोहली को फंसाया था.

दूसरे वनडे में जब विराट कोहली आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे, तो उन्होंने अपने ग्लव्स उठाकर दर्शकों की ओर इशारा किया. कोहली का शायद ये आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा माना जा रहा है, ऐसे में वो एडिलेड ओवल में भी शायद आखिरी बार खेलने उतरे थे. हालांकि कोहली के इस जेस्चर के बाद फैन्स के बीच यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वो ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद वनडे क्रिकेट से भी संन्यास ले लेंगे.

एडिलेड वनडे में भारतीय टीम की हार के बाद दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक रहस्यमयी तस्वीर अपने X अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसे फैन्स विराट कोहली से जोड़कर देख रहे हैं.

रविचंद्रन अश्विन ने जो तस्वीर शेयर की, वो स्पोर्ट्सवियर ब्रांड नाइकी के लोगो जैसी थी. लेकिन उसपर जस्ट डू इट की जगह 'Just Leave It' (बस छोड़ दें) लिखा था. साथ ही उन्होंने नाइकी के लोगो को भारतीय तिरंगे के तीन कलर (नारंगी, सफेद और हरा) से रिप्लेस कर दिया था.

अब फैन्स अनुमान लगा रहे हैं कि ये पोस्ट शायद रविचंद्रन अश्विन ने विराट कोहली के लिए किया था. हालांकि अश्विन ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनका यह पोस्ट कोहली के बारे में था या नहीं. वैसे तीन साल पहले यानी साल 2022 में अश्विन ने 23 अक्टूबर को ही पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले के दौरान आखिरी ओवर में चालकी दिखाते हुए गेंद को छोड़ा था, शायद ये पोस्ट उसके लिए भी हो सकता है.

यह भी पढ़ें: रविचंद्रन अश्विन ने लगाया था एक्स्ट्रा दिमाग, इस तरह पाकिस्तान को हराया, विराट कोहली ने किया खुलासा

भारतीय टीम के मुख्य सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को हर मैच के आधार पर जांचना बेवकूफी भरा कदम होगा. अगरकर ने कहा था अगर वे ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बना पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें बाहर कर दिया जाएगा.

सुनील गावस्कर ने किया कोहली का बचाव

इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने विराट कोहली का बचाव किया है. गावस्कर ने स्पोर्ट्स टुडे से कहा कि कोहली यदि दो-तीन मैचों में फेल होते हैं, तो उन्हें इसकी छूट तो होनी ही चाहिए. गावस्कर ने कहा कि इन दो वनडे मैचों से ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा और कोहली में अब भी काफी क्रिकेट बाकी है.

कुछ फैन्स ने एडिलेड वनडे में विराट कोहली के ग्लव्स उठाने के इशारे को फेयरवेल जेस्चर मान लिया, लेकिन सुनील गावसकर ने इसे खारिज करते हुए कहा कि वो बस दर्शकों का अभिवादन कर रहे थे. गावस्कर ने कहा कि फैन्स ने कोहली को सालों से इतना प्यार और सम्मान दिया है और इसे फेयरवेल जेस्चर समझना गलत है.

