पृथ्वी शॉ ने मुशीर खान को बल्ला लेकर क्यों दौड़ाया? 'थैंक्यू यू' कहने की वजह से हुआ बवाल... इनसाइड स्टोरी

Prithvi Shaw vs Musheer Khan Fight Reason: पृथ्वी शॉ मंगलवार (7 अक्टूबर ) को पुणे में अपनी पुरानी टीम मुंबई के ख‍िलाड़‍ियों के साथ एक विवाद में उलझ गए. रणजी सीजन 2025-26 से पहले शुरू हुए मुकाबले में पृथ्वी शॉ मुशीर खान की ओर बल्ला लेकर दौड़ते हुए नजर आए. पृथ्वी इस सीजन में घरेलू क्रिकेट में महाराष्ट्र की ओर से खेल रहे हैं.

181 रनों पर आउट होने के बाद वह मुशीर खान की ओर गुस्से में बढ़ते हुए दिखाई दिए. उनको मुशीर खान ने ही फाइनलेग पर कैच आउट करवाया. पृथ्वी शॉ और मुशीर खान के बीच लड़ाई क्यों हुई? अब इसकी वजह भी क्रिकबज की रिपोर्ट में सामने आ गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, पहले दिन (7 अक्टूबर) लगातार स्लेजिंग से नाराज शॉ ने मुशीर पर बल्ला उठाने और उनका कॉलर पकड़ने की कोशिश भी की. यह घटना मुंबई और महाराष्ट्र के बीच तीन दिवसीय प्रैक्ट‍िस मैच के पहले दिन एमसीए स्टेडियम (पुणे) में हुई.

ओपनिंग करते हुए शॉ ने 220 गेंदों पर 21 चौके और 3 छक्कों की मदद से शानदार 181 रनों की पारी खेली और अरशिन कुलकर्णी के साथ मिलकर 305 रनों की विशाल साझेदारी भी की. कुलकर्णी ने भी 140 गेंदों पर 33 चौके और 4 छक्कों की मदद से 186 रन बनाए. महाराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था.

दोनों टीमों के सूत्रों के मुताबिक, यह घटना शॉ के आउट होने के तुरंत बाद हुई, जब महाराष्ट्र का स्कोर 430/3 था. शॉ को 74वें ओवर में मुशीर खान की गेंद पर इरफान उमैर ने फाइन लेग बाउंड्री पर कैच किया.

आउट होने के बाद मुशीर ने उन्हें 'Thank you' कहकर विदाई दी, जिससे शॉ नाराज हो गए और झगड़ा हो गया. वीडियो फुटेज में एक ऑन-फील्ड अंपायर को शॉ को शांत करते और उन्हें मुंबई खिलाड़ियों से दूर ले जाते हुए देखा गया.

महाराष्ट्र के कप्तान ने किया पृथ्वी शॉ का बचाव

महाराष्ट्र के कप्तान अंकित भावने ने घटना पर कहा- यह एक प्रैक्ट‍िस मैच है. सभी खिलाड़ी एक-दूसरे के पुराने साथी हैं. ऐसी बातें हो जाती हैं. अब सब कुछ ठीक है और कोई मुद्दा नहीं है. समाचार लिखे जाने तक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) या महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (MACA) की ओर से मामले को आगे बढ़ाने की कोई जानकारी नहीं मिली है.



