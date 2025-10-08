scorecardresearch
 

लड़की से सड़क पर मारपीट तो कभी खिलाड़ी पर हमला... पृथ्वी शॉ के 5 बड़े विवाद जो उनके करियर पर लगा गए ग्रहण

कभी टीम इंडिया के भविष्य के सचिन तेंदुलकर कहे जाने वाले पृथ्वी शॉ आज अपने विवादों के कारण सुर्खियों में हैं. शानदार शुरुआत के बावजूद उनका करियर लगातार गिरावट की ओर गया है. अच्छे प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया में उनकी वापसी की राह मुश्किल नजर आती है.

प्रदर्शन नहीं खराब व्यवहार के चलते लगा पृथ्वी शॉ के करियर पर ग्रहण (Photo: ITG)
पृथ्वी शॉ एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार भी उनके सुर्खियों में आने की वजह उनका प्रदर्शन नहीं बल्कि विवाद है. पिछले कुछ सालों में पृथ्वी शॉ के साथ यही कहानी रही है. कभी क्रिकेट के पंडित जिस पृथ्वी शॉ को फ्यूचर का सचिन तेंदुलकर कहते थे आज वही एक्सपर्ट्स साफतौर पर कहते हैं कि शॉ की टीम इंडिया में वापसी लगभग नामुमकिन है. इसके पीछे की वजह पृथ्वी शॉ की बल्लेबाजी नहीं है बल्कि उनका ईगो, एटीट्यूड और गुस्सा है, जिसने उनके करियर पर ग्रहण लगा दिया. आइए जानते हैं वो 5 बड़े विवाद जो पृथ्वी शॉ से जुड़े रहे...

पहले एक नजर पृथ्वी शॉ के करियर पर

साल 2013 में जब पृथ्वी शॉ महज 14 साल के थे, तब उन्होंने मुंबई के आजाद मैदान पर कमाल किया था.  हैरिस शील्ड मैच में उन्होंने 546 रन की पारी खेली थी. इस पारी में शॉ ने 85 चौके और 5 छक्के लगाए थे. इस विस्फोटक पारी के बाद वो चर्चा के केंद्र में आ गए. उसके बाद कई घरेलू मैच में शॉ का बल्ला बोलता रहा. अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने कमाल किया. आलम ये हुआ कि साल 2018 में ही शॉ का टेस्ट डेब्यू हो गया. अपने डेब्यू मैच में ही वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने शतक जड़ दिया. शॉ की टेक्नीक देखकर लोग उन्हें फ्यूचर का सचिन तेंदुलकर कहने लगे. शॉ के करियर की बात करें तो उन्होंने कुल 5 टेस्ट और 6 वनडे और टी20 खेला है. 

यह भी पढ़ें: पृथ्वी शॉ ने मुशीर खान को बल्ला लेकर क्यों दौड़ाया? 'थैंक्यू यू' कहने की वजह से हुआ बवाल... इनसाइड स्टोरी

अब जानें पृथ्वी शॉ से जुड़े विवाद के बारे में...

साल 2019 में पृथ्वी शॉ डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए. उन्हें बीसीसीआई ने 8 महीने के लिए बैन कर दिया. शॉ ने कहा कि कफ सिरप में प्रतिबंधित सिरप मिला था, जिसके चलते उन्हें ये बैन झेलना पड़ा.

2023 में लड़की से हुई लड़ाई

साल 2023 की बात है. शॉ अपने दोस्तों के साथ लौट रहे थे. इसी बीच उनके कुछ फैन्स सेल्फी लेने के लिए उनके पास आए. इसमें एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लड़की भी थी. दोनों में कुछ कहासुनी हुई और मारपीट तक की नौबत आ गई. इसका वीडियो भी वायरल हुआ और शॉ की खूब फजीहत हुई.

यह भी पढ़ें: 'बंधन तोड़ दूं...', मैदान पर भ‍िड़े, INSTA पर गर्लफ्रेंड संग रोमांट‍िक हुए पृथ्वी शॉ

कोरोना लॉकडाउन के वक्त भी शॉ ने नियमों का उल्लंघन किया और छुट्टियां मनाने गोवा चले गए. वहां पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. इसको लेकर खूब फजीहत हुई.

आईपीएल में कई मुकाबलों के दौरान पृथ्वी शॉ का गुस्सा सातवें आसमान पर देखने को मिला. अनुशासन से वो बहुत दूर दिखे. इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उनकी फिटनेस.उनके मोटापे को लेकर कई बार टोका गया. लेकिन शॉ नहीं सुधरे और फिटनेस पर कोई काम नहीं किया. आलम हुआ की वो टीम से बाहर हो गए.

अब मुशीर को बल्ला लेकर दौड़ाया

मुंबई और महाराष्ट्र के बीच तीन दिवसीय एक प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है. इस मैच में मुशीर खान ने शतक ठोकने वाले पृथ्वी शॉ को आउट कर दिया. जिसके बाद मुशीर ने थैंक्यू कहा और इस पर शॉ बुरी तरह चिढ़ गए. शॉ ने इसके बाद बैट उठाया और उन्होंने मुशीर का कॉलर पकड़ने की कोशिश भी की. अब इसे लेकर शॉ की फजीहत हो रही है.
 

