Rishabh Pant Accident: पीएम मोदी और विराट कोहली को भी सताई ऋषभ पंत की चिंता, ट्वीट में कही ये बात

टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सड़क दुघर्टना में गंभीर रूप से घायल हो गए. पंत को सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं और वह हॉस्पिटल में भर्ती हैं. पंत मर्सिडीज कार ड्राइव करके रूड़की अपनी मां से मिलने जा रहे थे जब उनके साथ यह हादसा हुआ. 25 साल के ऋषभ पंत के अब काफी महीने तक क्रिकेटिंग एक्शन से दूर रहने की उम्मीद है.

ऋषभ पंत को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है. मोदी ने पंत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. पीएम मोदी ने लिखा, 'जाने-माने क्रिकेटर ऋषभ पंत के हादसे से व्यथित हूं. मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं.

विराट कोहली ने ऋषभ पंत को लेकर ट्वीट किया. कोहली ने लिखा, 'जल्द ठीक हो जाएं पंत. आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

उन्होंने कहा, 'बीसीसीआई पंत के परिवार के संपर्क में है, जबकि मेडिकल टीम उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों के संपर्क में है.' उन्होंने कहा, ‘मेरी प्रार्थनाएं ऋषभ के लिए हैं. उम्मीद है कि वह जल्दी स्वस्थ होगा. हम उन्हें पूरा सहयोग करेंगे.'

इसके अलावा खेल जगत के कई दिग्गजों ने भी ऋषभ पंत के शीघ्र स्वस्थ होने की समूचे खेल जगत ने कामना की है. चैम्पियन बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, ‘तुम्हारे शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. मेरी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ हैं.'

भारत के पूर्व बल्लेबाज और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण ने ट्वीट किया, ‘ऋषभ पंत के लिए प्रार्थना. शुक्र है कि वह खतरे से बाहर हैं. उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना.’

Praying for Rishabh Pant. Thankfully he is out of danger. Wishing @RishabhPant17 a very speedy recovery. Get well soon Champ.

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने लिखा,‘पंत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना. बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाओ.’

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि वह पूरा उपाय कर रहे हैं कि पंत को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधा मिले. बोर्ड सचिव जय शाह ने एक बयान में कहा, ‘बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि ऋषभ को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधा मिले, ताकि वह इस स्थिति से बाहर निकल सकें.’

My thoughts and prayers are with Rishabh Pant as he fights his way back to recovery. I have spoken to his family and the doctors treating him. Rishabh is stable and undergoing scans. We are closely monitoring his progress and will provide him with all the necessary support.