पीएम मोदी ने ब्लाइंड टीम से क्यों पूछा... इतनी क्रूरता क्यों करते हो आपलोग? VIDEO

भारतीय टीम ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर विमेंस ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीता था. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने गुरुवार (27 नवंबर) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. ये मुलाकात नई दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर हुई. प्रधानमंत्री ने विमेंस ब्लाइड टी20 वर्ल्ड कप के पहले संस्करण को जीतने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी.
पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की मेहनत, टीमवर्क और जज्बे की सराहना की. पीएम मोदी ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को मिठाई भी खिलाई. पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से कहा, 'आपने कड़ी मेहनत की है और अपनी पहचान बनाई है. इससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ा होगा. पहले गांव में किसी शिक्षक से बात करने में हिचक होती होगी, लेकिन आज आप प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं. आप बच्चों में इतना साहस देखकर मुझे भी गर्व होता है.'
भारतीय टीम ने प्रधानमंत्री मोदी को बल्ला भेंट किया, जिसमें खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ थे. पीएम मोदी ने भी एक क्रिकेट बॉल पर हस्ताक्षर किए. भारतीय कप्तान दीपिका टीसी ने बताया, 'मैं मोदी सर के साथ फोटो लेने गई थी. उन्होंने अचानक पूछ लिया कि क्या तुम गाती हो? मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें यह कैसे पता चला. मैं हैरान रह गई.'
टीम की उप-कप्तान गंगा हुईं इमोशनल
उप-कप्तान गंगा कदम ने भावुक होते हुए कहा कि उनके पिता यदि यह पल देख पाते, तो वो काफी खुश होते. गंगा कदम कहती हैं, 'मेरे पिताजी पीएम मोदी के फैन थे. उनका सपना था कि मैं कुछ बड़ा करूं. अगर वह मुझे आज देखते, तो बहुत खुश होते.'
पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से कहा, 'जैसे हम चुनाव लड़ते है ना तो सामने वाले की जब जमानत जब्त हो जाती है, डिपोजिट जब्त हो जाती है तो लोग कहते हैं कैसे इंसान हो तुम, उसकी जमानत भी खा गए. आप लोगों ने इस बार खेल में किसी को 10 ओवर में वापस पवेलियन भेज दिया, किसी को तीन ओवर में... इतनी क्रूरता क्यों करते हो आपलोग.' मोदी की इस बात पर महिला खिलाड़ी जोर-जोर से हंसने लगीं.
विमेंस ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया ने शुरुआत से लेकर फाइनल तक जबरदस्त प्रदर्शन किया और एक भी मैच नहीं हारी. यह टूर्नामेंट पहली बार आयोजित किया गया था और अपने पहले ही संस्करण में भारतीय महिला टीम ने खिताब जीतकर इतिहास रच दिया.
इस वर्ल्ड कप में कुल छह टीम्स भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया. टूर्नामेंट की शुरुआत 11 नवंबर को नई दिल्ली में हुई, इसके बाद कुछ मुकाबले बेंगलुरु में खेले गए. नॉकआउट चरण के मैच कोलंबो (श्रीलंका) में आयोजित हुए.
सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि नेपाल ने दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया था. लीग स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया था, जो टीम की सबसे यादगार जीतों में से एक रही.