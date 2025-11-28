scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पीएम मोदी ने ब्लाइंड टीम से क्यों पूछा... इतनी क्रूरता क्यों करते हो आपलोग? VIDEO

भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और एक भी मुकाबला नहीं गंवाया. भारतीय टीम ने खिताबी सफऱ के दौरान पाकिस्तान को भी करारी शिकस्त दी थी. टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ब्लाइंड टीम ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की.

Advertisement
X
भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पीएम मोदी से मुलाकात की. (Photo: PTI)
भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पीएम मोदी से मुलाकात की. (Photo: PTI)

भारतीय टीम ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर विमेंस ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीता था. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने गुरुवार (27 नवंबर) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. ये मुलाकात नई दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर हुई. प्रधानमंत्री ने विमेंस ब्लाइड टी20 वर्ल्ड कप के पहले संस्करण को जीतने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी.

पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की मेहनत, टीमवर्क और जज्बे की सराहना की. पीएम मोदी ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को मिठाई भी खिलाई. पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से कहा, 'आपने कड़ी मेहनत की है और अपनी पहचान बनाई है. इससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ा होगा. पहले गांव में किसी शिक्षक से बात करने में हिचक होती होगी, लेकिन आज आप प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं. आप बच्चों में इतना साहस देखकर मुझे भी गर्व होता है.'

भारतीय टीम ने प्रधानमंत्री मोदी को बल्ला भेंट किया, जिसमें खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ थे. पीएम मोदी ने भी एक क्रिकेट बॉल पर हस्ताक्षर किए. भारतीय कप्तान दीपिका टीसी ने बताया, 'मैं मोदी सर के साथ फोटो लेने गई थी. उन्होंने अचानक पूछ लिया कि क्या तुम गाती हो? मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें यह कैसे पता चला. मैं हैरान रह गई.'

सम्बंधित ख़बरें

smriti mandhana and shafali verma
दिल्ली से लेकर RCB तक, WPL ऑक्शन के बाद कौन सी टीम मजबूत? नोट कर लें स्क्वॉड 
Shikha Pandey
WPL ऑक्शन में इस क्रिकेटर ने चौंकाया, बटोरे ₹2.40 करोड़, इंडियन एयरफोर्स से है खास कनेक्शन 
Laura Wolvaardt
WPL ऑक्शन में वर्ल्ड कप स्टार के लिए RCB-दिल्ली भ‍िड़ गए! मिली छप्पड़फाड़ राश‍ि 
Deepti Sharma and Alyssa Healy.
WPL ऑक्शन के 8 मार्की प्लेयर में किसकी खुली क‍िस्मत, कौन रही 'बदक‍िस्मत'  
India Blind Women Cricket Team
भारत की बेटियों ने रचा इतिहास... नेपाल को हराकर जीता ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 
Advertisement

टीम की उप-कप्तान गंगा हुईं इमोशनल
उप-कप्तान गंगा कदम ने भावुक होते हुए कहा कि उनके पिता यदि यह पल देख पाते, तो वो काफी खुश होते. गंगा कदम कहती हैं, 'मेरे पिताजी पीएम मोदी के फैन थे. उनका सपना था कि मैं कुछ बड़ा करूं. अगर वह मुझे आज देखते, तो बहुत खुश होते.'

पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से कहा, 'जैसे हम चुनाव लड़ते है ना तो सामने वाले की जब जमानत जब्त हो जाती है, डिपोजिट जब्त हो जाती है तो लोग कहते हैं कैसे इंसान हो तुम, उसकी जमानत भी खा गए. आप लोगों ने इस बार खेल में किसी को 10 ओवर में वापस पवेलियन भेज दिया, किसी को तीन ओवर में... इतनी क्रूरता क्यों करते हो आपलोग.' मोदी की इस बात पर महिला खिलाड़ी जोर-जोर से हंसने लगीं.

विमेंस ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया ने शुरुआत से लेकर फाइनल तक जबरदस्त प्रदर्शन किया और एक भी मैच नहीं हारी. यह टूर्नामेंट पहली बार आयोजित किया गया था और अपने पहले ही संस्करण में भारतीय महिला टीम ने खिताब जीतकर इतिहास रच दिया.

इस वर्ल्ड कप में कुल छह टीम्स भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया. टूर्नामेंट की शुरुआत 11 नवंबर को नई दिल्ली में हुई, इसके बाद कुछ मुकाबले बेंगलुरु में खेले गए. नॉकआउट चरण के मैच कोलंबो (श्रीलंका) में आयोजित हुए.

Advertisement

सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि नेपाल ने दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया था. लीग स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया था, जो टीम की सबसे यादगार जीतों में से एक रही.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement