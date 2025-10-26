scorecardresearch
 

Feedback

पाकिस्तान की महिला टीम पर PCB का एक्शन... वर्ल्ड कप में फ्लॉप प्रदर्शन के बाद कोच पर गिरी गाज

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने महिला टीम के मुख्य कोच मुहम्मद वसीम का अनुबंध न बढ़ाने का निर्णय लिया है. भारत की मेजबानी में हो रहे महिला वनडे विश्व कप में टीम के खराब प्रदर्शन और पिछले टूर्नामेंटों में निराशाजनक नतीजों के चलते यह फैसला लिया गया. वसीम पर आरोप है कि उन्होंने टीम की बल्लेबाज़ी सुधारने में असफल रहे और उनका रवैया भी टीम प्रबंधन के साथ सहयोगी नहीं रहा.

Advertisement
X
पाकिस्तान की महिला टीम का वर्ल्ड कप में फीका रहा प्रदर्शन (Photo: Getty)
पाकिस्तान की महिला टीम का वर्ल्ड कप में फीका रहा प्रदर्शन (Photo: Getty)

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने महिला राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच मुहम्मद वसीम का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने का फैसला लिया है. यह निर्णय भारत की मेजबानी में चल रहे महिला वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लिया गया है. पाकिस्तान आठ टीमों की तालिका में सातवें स्थान पर रहा, लेकिन अगर बांग्लादेश अपनी आखिरी मैच में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो पाकिस्तान आखिरी स्थान पर भी फिसल सकता है. टीम ने सात में से चार मैच हारे, जबकि तीन मैच बारिश के कारण रद्द हुए.

पीसीबी के एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि चेयरमैन मोहसिन नक़वी वसीम के प्रदर्शन से बेहद निराश हैं क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में अपेक्षित परिणाम नहीं दिए. वसीम को पिछले साल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था. उनके कार्यकाल में पाकिस्तान महिला टीम ने एशिया कप के सेमीफाइनल में श्रीलंका से हार का सामना किया और महिला टी20 विश्व कप (दक्षिण अफ्रीका) में चार में से केवल एक मैच जीता.

यह भी पढ़ें: PCB का चौंकाने वाला फैसला, पाकिस्तानी टेस्ट कप्तान को दी प्रशासनिक जिम्मेदारी

सम्बंधित ख़बरें

Shan Masood
PCB का चौंकाने वाला फैसला, PAK कप्तान को दी प्रशासनिक जिम्मेदारी 
Mohsin Naqvi and Ali Tareen
मोहसिन नकवी को इस शख्स ने दिखाई औकात, फाड़ा लीगल नोटिस, VIDEO 
South Africa's Simon Harmer
SA की जीत से भारतीय टीम को फायदा, WTC में PAK को पछाड़ा 
Kagiso Rabada
Kagiso Rabada ने Pak के खिलाफ काटा गदर! 
Usman Tariq
PAK टीम में 'अजीबोगरीब' एक्शन वाले गेंदबाज की एंट्री, बाबर की वापसी 

बल्लेबाजी में नहीं दिखा कोई सुधार

सबसे बड़ी आलोचना यह रही कि वसीम स्वयं एक बल्लेबाज़ होने के बावजूद टीम की बैटिंग में कोई खास सुधार नहीं दिखा, जो कि लंबे समय से पाकिस्तान महिला टीम की सबसे कमजोर कड़ी रही है. सूत्रों के अनुसार, वसीम के रवैये को लेकर भी शिकायतें थीं कि वे टीम के अन्य अधिकारियों से मेलजोल नहीं रखते थे और सहज रूप से उपलब्ध नहीं थे. पीसीबी आने वाले कुछ दिनों में नए हेड कोच का ऐलान कर सकता है और इसके लिए एक विदेशी कोच से बातचीत चल रही है.

Advertisement

बता दें कि हाल ही में एशिया कप में फ्लॉप प्रदर्शन के बाद पाकिस्तानी पुरुष टीम पर भी गाज गिरी थी. जब कप्तान सलमान आगा को कप्तानी से हटाने की चर्चा शुरू हो गई थी. उन्हें कप्तानी से हटा भी दिया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement