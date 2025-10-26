पाकिस्तान की महिला टीम पर PCB का एक्शन... वर्ल्ड कप में फ्लॉप प्रदर्शन के बाद कोच पर गिरी गाज

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने महिला राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच मुहम्मद वसीम का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने का फैसला लिया है. यह निर्णय भारत की मेजबानी में चल रहे महिला वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लिया गया है. पाकिस्तान आठ टीमों की तालिका में सातवें स्थान पर रहा, लेकिन अगर बांग्लादेश अपनी आखिरी मैच में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो पाकिस्तान आखिरी स्थान पर भी फिसल सकता है. टीम ने सात में से चार मैच हारे, जबकि तीन मैच बारिश के कारण रद्द हुए.

पीसीबी के एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि चेयरमैन मोहसिन नक़वी वसीम के प्रदर्शन से बेहद निराश हैं क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में अपेक्षित परिणाम नहीं दिए. वसीम को पिछले साल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था. उनके कार्यकाल में पाकिस्तान महिला टीम ने एशिया कप के सेमीफाइनल में श्रीलंका से हार का सामना किया और महिला टी20 विश्व कप (दक्षिण अफ्रीका) में चार में से केवल एक मैच जीता.

बल्लेबाजी में नहीं दिखा कोई सुधार

सबसे बड़ी आलोचना यह रही कि वसीम स्वयं एक बल्लेबाज़ होने के बावजूद टीम की बैटिंग में कोई खास सुधार नहीं दिखा, जो कि लंबे समय से पाकिस्तान महिला टीम की सबसे कमजोर कड़ी रही है. सूत्रों के अनुसार, वसीम के रवैये को लेकर भी शिकायतें थीं कि वे टीम के अन्य अधिकारियों से मेलजोल नहीं रखते थे और सहज रूप से उपलब्ध नहीं थे. पीसीबी आने वाले कुछ दिनों में नए हेड कोच का ऐलान कर सकता है और इसके लिए एक विदेशी कोच से बातचीत चल रही है.

बता दें कि हाल ही में एशिया कप में फ्लॉप प्रदर्शन के बाद पाकिस्तानी पुरुष टीम पर भी गाज गिरी थी. जब कप्तान सलमान आगा को कप्तानी से हटाने की चर्चा शुरू हो गई थी. उन्हें कप्तानी से हटा भी दिया गया.

