Pakistan Cricket Board: 'क्रिकेट का अकाल खत्म....', पीसीबी के नए अध्यक्ष नजम सेठी ने किया बड़ा दावा

पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष पद से हटा दिया था. अब राजा की जगह नजम सेठी ने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया है. पाकिस्तान सरकार ने अगले चार महीनों तक क्रिकेट का संचालन करने के लिए नजम सेठी की अगुवाई में 14 सदस्यीय पैनल की भी नियुक्ति कर दी है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह अधिसूचना जारी की.

नजम सेठी ने ट्वीट करके कहा, 'रमीज राजा (Ramiz Raja) के नेतृत्व वाली क्रिकेट समिति अब नहीं रही. 2014 का पीसीबी संविधान बहाल हो गया हैय प्रथम श्रेणी क्रिकेट को पुनर्जीवित करने के लिए मैनेजमेंट पैनल अथक प्रयास करेगी. हजारों क्रिकेटरों को फिर से रोजगार मिलेगा. क्रिकेट का अकाल खत्म हो जाएगा.

The cricket regime headed by Ramiz Raja @iramizraja is no more. The 2014 PCB constitution stands restored. The Management Committee will work tirelessly to revive first class cricket. Thousands of cricketers will be employed again. The famine in cricket will come to an end.