NZ vs PAK ODI Series: न्यूजीलैंड टीम ने रचा इतिहास, 54 साल बाद पाकिस्तानी धरती पर जीती सीरीज

न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे मुकाबले में दो विकेट से पराजित कर दिया. पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 281 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 11 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया. इस जीत के साथ कीवी टीम ने तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर ली. कराची के नेशनल स्टेडियम में हुए इस मैच में न्यूजीलैंड की जीत के हीरो ग्लेन फिलिप्स रहे जिन्होंने 42 गेंदों पर नाबाद 63 रन बनाए. फिलिप्स ने अपनी पारी में चार छक्के और इतने ही चौके लगाए.

54 साल के लंबे इंतजार के बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तानी धरती पर कोई सीरीज (तीनों फॉर्मेट को मिलाकर) जीतने में कामयाब रही है. इससे पहले उसनेे साल 1969 में टेेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 से मात दी थी. यही नहीं न्यूजीलैंड की टीम ने पहली बार पाकिस्तानी जमीन पर कोई वनडे सीरीज जीता है.

Our first series win in Pakistan since 1969 and first ever white ball series win in Pakistan. #PAKvNZ 📷 = PCB pic.twitter.com/b0TW2r4FGj